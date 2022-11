100 ans de la gare de La Rochelle : le programme des festivités

C'est maintenant une vieille dame, bien conservée. Sous ses airs imposants, majestueux, la gare de La Rochelle cache bien son âge. Mais dans quelques jours, elle soufflera sa... Centième bougie. Vous avez bien lu, le bâtiment dessiné par l'architecte Pierre Esquié, l'un des derniers de cette ampleur construit à l'époque, aura un siècle tout pile ce vendredi 19 novembre, inauguré... le 19 novembre 1922. L'occasion d'organiser des festivités. D'autant que la mairie et l'Agglo en profiteront pour marquer, dans le même temps, la fin des travaux, entamés il y a plus de deux ans. Programme, commodités, France Bleu La Rochelle vous explique tout.

Les festivités

Les collectivités (mairie, agglo, région, département) et la SNCF ont alloué un budget de presque 300 000 euros pour ces festivités. Des visites, des expositions, des spectacles sont prévus. Tout est gratuit.

Le spectacle "Entre fer et mer". Du vidéomapping , créé par l'entreprise rochelaise Anima Lux. A partir de vendredi 18, jusqu'au mardi suivant 22 novembre, vous pourrez assister, en vous positionnant sur le parvis de la gare, à une immense projection sur la façade. L'artiste s'est inspiré de l'architecture du bâtiment pour son scénario. Spectacle retransmis en continu, tous les soirs, de 19h30 à 23h. Il dure moins de dix minutes.

Le spectacle du samedi , jour du centenaire. "Les voyageurs", par la compagnie Kervan. A 16h30 et 17h30, spectacle festif et burlesque inspiré des écrits de Jules Verne.

Une exposition photo pour retracer un siècle d'histoire. Ces photographies issues des archives municipales seront exposées sur le parvis. Visites possibles, gratuites, ça dure une heure : le samedi et le dimanche, à 10h, 11h, 14h, 15h. Inscription sur larochelle-tourisme.com

Une exposition de wagons américains de la Première Guerre mondiale. En 1918, les soldats américains engagés dans le conflit avaient installé une chaîne d'assemblage de wagons. A l'origine, plus tard, de l'implantation du site Alstom....

Des visites du marais, maintenant directement relié à la gare avec cette fameuse passerelle. Visites gratuites, le samedi et le dimanche, à 10h, 11h, 14h, 15h (durée d'une heure et quart). Là aussi, inscription sur larochelle-tourisme.com

L'achèvement des travaux

Autre point d'orgue de ces festivités, l'inauguration de la fameuse passerelle, à 18h30 le samedi, avec ensuite, un vin d'honneur à partir de 19h10 (tout le monde est convié). Par extension, c'est tout ce "pôle d'échange multimodal" qui va être célébré, pour la fin des travaux (ou presque), entamés à l'été 2020 (ils ont pris beaucoup de retard). "Le chantier sera terminé à 99,98 %" assure le maire Jean-François Fountaine. Car à 100 ans, la gare va dévoiler un nouveau visage (et ce sera un sacré lifting).

Il y aura donc cette immense passerelle, qui permettra de rejoindre les deux côtés, parvis/centre-ville, au marais, et de descendre sur les voies. Tout le parvis qui a justement été entièrement refait. Avec des places pour les vélos, et du changement pour les parkings. Côté centre-ville, deux zones de stationnement. Un dépose-minute de 90 places, et un parking de 250 places. Puis, derrière, il y aura maintenant un parking de 230 places. "La gare s'adapte à son temps" poétise le maire de La Rochelle.

Comment y accéder

Pour inciter un maximum de monde à venir :