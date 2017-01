100 auteurs pour le Festival de la Biographie

Le Festival de la Biographie revient à Nîmes pour la 16ème année consécutive. 100 auteurs invités et une quarantaine de rencontres et de débats au cours du dernier week-end de janvier. Un festival qui n'oublie pas les enfants.

La 16ème édition du Festival de la Biographie, à Nîmes, se déroulera à l'hôtel Atria, devant l'esplanade des Arènes, et non à Carré d'Art, en travaux. Un petit peu moins de place que d'habitude mais l'ensemble du festival tiendra : les 100 auteurs invités, les livres des libraires nîmois indépendants ainsi que la quarantaine de débats et rencontres avec les auteurs. Seuls les grands entretiens se dérouleront vendredi au théâtre Bernadette Lafont autour de Ghislaine Dunant, Emmanuel de Waresquiel et Julia Kristeva.

100 auteurs invités qui tous ont publié dans l'année écoulée. Parmi eux des historiens professionnels tel le parrain de cette édition, Emmanuel de Waresquiel, avec Juger la reine, livre qui raconte les 3 journées du procès de Marie-Antoinette ou encore Jean Des Cars ou Didier Le Fur. Des écrivains comme la marraine de ce festival, Ghislaine Dunant, avec Charlotte Delbo, la vie retrouvée, femme revenue du camp d'Auschwitz-Birkenau et aussi Marek Halter, Julia Kristeva ou Zoé Valdès. Ou enfin des personnalités comme PPDA, Richard Bohringer, Alain Chamfort ou Abd Al Malik.

Au-delà des contacts avec les auteurs lors des séances de signature, le public pourra les entendre et débattre avec eux au cours d'une quarantaine de rencontres sur les sujets ou les thèmes abordés dans les livres sélectionnés, livres qui couvrent une très large période historique : de ses débuts mythiques avec Eve, de Marek Halter jusqu'à aujourd'hui avec Brigitte Bardot et le livre Le style Bardot de Henry-Jean Servat.

Un festival qui ne veut pas oublier les enfants avec un atelier de fabrication de livres pop-up, de livres animés. Et puis quelques-uns des auteurs invités interviendront dans des écoles de Nîmes ainsi qu'au CHU.

Le 16ème Festival de la Biographie se déroulera les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017 à l'hôtel Atria de Nîmes.