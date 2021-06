100% Tour de France : l'Ille-et-Vilaine, le terrain de jeu d'Erwan Poulizac

Quand Erwan Poulizac travaille à Rennes dans son bureau du Conseil départemental, il s'occupe des routes d'Ille-et-Vilaine. Mais quand il quitte son travail, ces routes, il les pratique à vélo. A 36 ans, ce natif des Côtes d'Armor a appris à connaitre les paysages d'Ille-et-Vilaine et ses clochers qu'il aime photographier et partager sur une application. Quand on le rencontre, il y a quelques jours habillé d'une combinaison bleu foncé, lunettes sur les yeux et casque sur la tête, il fait une pause à mi chemin de la future 4è étape du Tour entre Redon et Fougères. "Cette année, j'ai déjà fait plus de 13.000 kilomètres. Chaque semaine, je fais 500 à 600 kilomètres et je pratique aussi la course à pied" raconte ce grand sportif.

Je roule quelque soit le temps et je créée mes parcours en fonction du vent. Je profite de la diversité des paysages d'Ille-et-Vilaine pour avoir différentes thématiques personnelles. Chaque pays du département a son charme. On a un terrain de jeu vraiment formidable - Erwan Poulizac

Erwan Poulizac roule sur un vélo de route tout carbone avec une transmission électrique c'est-à-dire avec une petite batterie pour changer les vitesses "je roule en boyau ou en pneumatique mais le vélo sportif représente un certain budget" avoue ce féru de la petite reine "_quand on a du bon matériel on peut rouler vite et longtemps_".