100% Tour de France : la Bretonne Kristell Hélary, de la compétition à la communication

Kristell Hélary en a avalé des kilomètres pendant sa jeunesse sur ses terres du Trégor et le long des côtes spectaculaires de granit rose. Cette Lannionnaise de 46 ans a été vice-championne de France cadette et championne de Bretagne junior sur routes sans compter plusieurs titres sur la piste. Elle a donc côtoyé le haut niveau avant d'arrêter la compétition pour se lancer dans la communication au sein du Département d'Ille-et-Vilaine. "J'ai commencé alors que j'avais une dizaine d'années, j'ai fait l'école de cyclisme, puis j'ai continué en compétition avant de passer le flambeau à mon fils qui fait maintenant de la compétition".

L'ancienne professionnelle sillonne toujours les routes bretonnes avec plaisir deux fois par semaine. On n'abandonne jamais une passion de jeunesse "je fais du vélo, pour la balade, pour la santé et découvrir des jolis coins".

Le vélo pour moi c'est l'occasion de m'évader régulièrement, de rester en bonne santé, mais c'est aussi un certain équilibre dans ma vie quotidienne. Grâce au vélo, je découvre aussi des endroits que je ne connaissais pas dans une région où on se sent bien - Kristell Hélary