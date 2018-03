Indre-et-Loire, France

Il y a un an, le 10 mars 2017, était inauguré le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré à Tours. Le plus grand centre d'art contemporain de France avec ses 4500 mètres carrés. Son directeur tablait sur une fréquentation de 100 000 visiteurs. Un an après, l'objectif est plus qu'atteint, dépassé, 102 000 visiteurs en un an dont 53% en provenance de tout le département d'Indre et Loire. C'est plus que le musée des Beaux Arts par exemple (69 000 visiteurs en 2016). Pour Alain-Julien Laferrière, le directeur du CCCOD, tous les voyants sont au vert.

Les visiteurs les plus nombreux sont les Tourangeaux. Ils sont 53 000 environ à s'être rendus au CCCOD. Ce qui veut dire que les Tourangeaux se sont accaparés l'outil. C'est important car un équipement culturel comme celui là ne peut pas être déconnecté de la ville, du département et de ses habitants -Alain-Julien Laferrière, directeur du Centre

102 000 visiteurs, c'est tout de même une bonne surprise si l'on prend en compte l'attrait limité de l'art contemporain pour le grand public. Qui connait vraiment l'oeuvre d'Olivier Debré, de Klaus Rinké, ou de Cécile Bart? Alain-Julien Laferrière n'est pas le genre à sauter au plafond, il sait que le chiffre des 102 000 visiteurs s'explique d'abord par l'attrait de la nouveauté et qu'il sera impossible la deuxième année de rester à ce niveau de fréquentation.

Comme un magasin ou une entreprise qui s'ouvre, la seconde année ce sera une baisse de 20%! On l'a pris en compte à tous les niveaux, recettes, dépenses, programme. Il n'y a pas de honte à en parler, au contraire, si l'on fait plus de 80 000 visiteurs, ce sera tout à fait normal-le directeur du CCCOD

Parmi les 53% de tourangeaux qui ont visité le CCCOD, Marie-Pierre et Armelle par exemple:

Moi ce que j'aime, c'est la surprise à chaque fois qu'on vient, quelques fois on n'apprécie pas du tout mais au moins il y a de quoi réagir-Marie-Pierre

Moi l'exposition dans la Nef, l'ouvre de Klaus Rinke, m'a fait penser à un chantier en mauvais état avec des tuyaux dans tous les sens, je ne peux pas dire que je trouve çà très artistique -Armelle

Alain-Julien Laferrière a constaté un rajeunissement du public au fil des mois. 40% des visiteurs sont des gratuits, scolaires et moins de 18 ans. Le centre de création contemporaine a aussi accueilli 14 000 parisiens au cours de sa première année. Cet été, à partir du 5 mai et jusqu'au 19 janvier 2019, il abritera l'exposition des Nymphéas d'Olivier Debré. Ce sont 6 tableaux d'une taille exceptionnelle, les plus grands jamais peints au XXème siècle. Ils seront exposés ensemble pour la première fois.