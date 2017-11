Des centaines de clubs de sports amateurs réunis à Saint Marcellin

Ouverture, respect, autonomie, solidarité et responsabilité. Cinq mots-clés représentatifs de la Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) qui regroupe 1500 clubs en France . Son 105e Congrès annuel se tient toute cette fin de semaine à Saint Marcellin.

Allier le sport et la culture. C'est l'objectif voulue par la Fédération sportive et culturelle de France. D'origine chrétienne, la FSCF a été créée en 1898 par le docteur Paul Michaux dans le but d'accompagner les jeunes en leur proposant plusieurs activités sportives et culturelles. La fédération revendique aujourd'hui des valeurs laïques, comme l'explique le président, Christian Babonneau :

"C'est une fédération humaniste et qui a comme projet, un projet éducatif."

Du sport pour tous

Gymnastique, basketball, football... Les activités proposées par la FSCF sont nombreuses et les adhérents restent des amateurs.

"Nous n'avons pas vocation à amener nos athlètes au plus haut niveau."

Aujourd'hui, la fédération compte plus de 200 000 adhérents et près de 1 450 associations adhérentes. La région Auvergne-Rhône-Alpes est d'ailleurs la plus importante de France, avec plus de 33 000 adhérents.

105e Congrès de la FSCF

Du 24 au 26 novembre 2017, la FSCF organise son 105e Congrès à Saint-Marcellin en Isère. 600 à 700 personnes sont attendues tout au long du week-end. "Des territoires en action et des compétences à partager" est le thème choisi cette année par la fédération. Retrouvez le programme complet : https://www.fscf.asso.fr/sites/fscf/files/uploads/documents/actualites/fscfprogcongres17planche.pdf