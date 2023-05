10ème Rencontre des Urban sketchers : le croquis urbain séduit à Toulouse

Vous les avez peut-être croisé tout le week-end dans les rues de Toulouse, assis sur de petits sièges pliants et munis d'un carnet et d'une palette d'aquarelle. Les amateurs de croquis urbain venus de toute la France et même de plus loin : Barcelone, Royaume-Uni… se sont donnés rendez-vous dans la Ville rose pour la 10ème Rencontre des Urban sketchers . Un événement qui a pris beaucoup d'ampleur cette année : 3.000 participants au moins sur quatre jours.

Ce samedi les croqueurs ont exploré le jardin des plantes de Toulouse. "Dessiner à l'extérieur c'est plus difficile, explique Vincent Desplanche, illustrateur basé à Toulouse à l'origine de l'organisation de la Rencontre, la lumière change, les gens bougent, ça amène un peu de difficulté mais dessiner en groupe amène aussi beaucoup d'inspiration."

"En groupe c'est très motivant"

"J'ai choisi une vue où on voit deux clochers, un mélange d'architecture et de végétation, décrit Nathalie, venue spécialement de Montpellier. Le dessin est a priori au départ une activité solitaire mais avec ce mouvement là le fait de dessiner en groupe est très motivant." Motivant et rassurant pour Marylène : "C'est l'occasion, on ose pas venir peindre comme ça quand on est seul."

Ce lundi 29 mai, les amateurs de dessin se réuniront pour le petit déjeuner à 9h place du Capitole. Direction ensuite le quartier Saint-Rome et les Carmes dès 10h. Puis à 14h, le quartier Saint-Cyprien et la Grave. Pour plus d'informations, vous pouvez vous diriger vers l'espace patrimoine place de la Daurade.