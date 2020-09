110e anniversaire de la mort du Douanier Rousseau : le peintre mis à l'honneur à Laval cet automne

Figure majeure de la peinture, le Douanier Rousseau est à l'honneur cet automne à Laval. Le Musée de l'Art Naïf et des Arts Singuliers organise avec les équipes du patrimoine de ville, trois événements culturels pour célébrer les 110 ans de la mort de l'artiste local.

Les équipes du Musée d'Arts Naïfs et d'Arts Singuliers a travaillé avec celles du patrimoine de la ville de Laval.

"Qui sait que le Douanier Rousseau est enterré au jardin de la Perrine ? Qui indentifie son lieu de naissance ?" interroge le directeur du Patrimoine de Laval, Stéphane Hiland. La ville et le MANAS (Musée de l'Art Naïf et des Arts Singuliers) veulent faire découvrir ou redécouvrir le célèbre peintre aux Lavallois.

Trois événements cet automne autour du peintre

Beaucoup connaissent les fameuses jungles, mondialement connues, peintes par le Douanier Rousseau mais peu sont ont eu l'occasion de découvrir le reste de son oeuvre. Même discrétion quant au parcours du peintre. La ville a donc décidé de créer une web série à paraître prochainement : "La vraie fausse interview du Douanier Rousseau". "On est parti des vraies fausses interviews de Raphaël Mezrahi et on interview le fantôme du douanier," explique Stéphane Hiland. La production, retardée par la pandémie, est en cours de tournage.

Pour refaire le lien entre la patrimoine et la ville de Laval, un jeu de piste a été conçu par les médiateurs du MANAS. Vous pourrez sillonner la ville, le dimanche 25 octobre et retrouver les lieux emblématiques du peintre.

Enfin, le MANAS passe à la réalité virtuelle. Le musée est en train de terminer une application pour une visite à 360°. "Le fond d'archives du Douanier Rousseau a été numérisé et vient intégrer la visite," explique la directrice des musées de Laval, Antoinette Le Falher. L'idée, partie d'une demande pédagogique des enseignants, bloqués chez eux pendant le confinement, s'est transformée en proposition bientôt disponible pour tous les visiteurs.

Des événements qui devraient voir le jour dans les semaines qui viennent, d'ici là, Stéphane Hiland prévient : "Restez à l'affut !"