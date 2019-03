11e Biennale Internationale Design à Saint-Étienne : ouverture festive ce mercredi

Saint-Étienne, France

C'est parti pour la Biennale Internationale Design ! La grande parade d'ouverture s'élancera dans les rues de Saint-Étienne au départ de la place Dorian à 14h. Le cortège composé de prêt de 300 artistes déambulera jusqu'à l'esplanade de la Cité du Design.

C'est d'ailleurs là que se tient une fête foraine du design, avec des attractions pour les grands et les petits. Des attractions parfois insolites, comme le manège de Jean de la Lune, inspiré directement des croquis de Léonard de Vinci... C'est Jean qui fait tourner le manège à la force de ses bras, et les enfants sont installés dans des balançoires volantes.

Le manège insolite de Jean de la Lune à retrouver sur la Biennale 2019. Copier

Cette 11e édition de la Biennale est inaugurée ce mercredi 20 mars, à 18h15, et les premières expositions vont être accessibles dès 19h30. L’événement va durer un mois, avec pour thème cette année : "Me, You, Nous, Créons un terrain d'entente".

Cette Biennale du design 2019 est à suivre avec France Bleu Saint-Étienne Loire, radio partenaire et présente en direct du mardi au vendredi entre 11h et 13h quotidiennement depuis la Cité du Design.