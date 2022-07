Une course de 24h de voitures radiocommandées à Châteauroux

Sur le circuit du Moulin de Salles à Châteauroux, les moteurs vrombissent déjà depuis ce vendredi. 12 équipes venues de toute la France, d'Italie ou encore de Monaco se retrouvent ce week-end pour participer à une course unique : les 24h de Châteauroux, une compétition de voitures radiocommandées. A partir de ce samedi 16h et jusqu'à dimanche à la même heure, les concurrents de chaque équipe vont devoir se relayer au moins toutes les heures pour faire rouler non stop, ces petits bolides de 45 cm.

La plupart des participants se sont formés à la micromécanique par eux-mêmes. © Radio France - Emma Steven

En 24h, ils vont parcourir près de 1 000 km. En 2019, Roger, qui se prépare au club de Vierzon, a remporté le prix de vice-champion de France. "C'est beaucoup de mental etd'endurance. Il faut trouver les chemins les plus courts pour ne pas perdre de temps : il faut toujours rester concentré", explique le pilote et mécanicien. A l'heure de l'échauffement, tous ont les yeux rivés sur la piste. Christophe, qui s'entraîne à Marmagne, dans le Cher, est venu avec ses co-équipiers, 4 pilotes et 4 mécaniciens. "Pour moi, c'est une échappatoire et un sport de mécanique qui ne coûte pas trop cher. Mais c'est aussi un grand moment de convivialité avec les copains", raconte le passionné.

11eme édition

Le club de voitures radiocommandées de Châteauroux organise cette course tous les deux ans depuis deux décennies. "C'est une compétition unique en Europe du fait de sa durée. C'est ça qui attire les amateurs. Cette année, un américain est venu pour découvrir la discipline. Nous espérons qu'il reviendra avec une équipe la prochaine fois!", se réjouit d'avance Michel Rouquette, membre du MASC. D'ici deux ans, le club de Châteauroux espère aussi accueillir plus de voitures électriques. Cette année, une seule est présente. "Elle fait beaucoup moins de bruit que les autres et elle est évidemment moins polluante. C'est probablement ça l'avenir des voitures radiocommandées", estime le bénévole.