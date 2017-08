120 battements par minute : "un film indispensable à voir" selon le directeur du cinéma Les Carmes

Le film de Robin Campillo, qui retrace le combat des militants d'Act Up dans les années 90, pour faire bouger les pouvoirs publics face à l'épidémie de Sida, sort en salles ce mercredi. En juin dernier le cinéma des Carmes avait fait salle comble à l'occasion d'une avant-première avec le réalisateur

Les orléanais qui ont pu voir "120 battement par minute" en avant-première en juin dernier au cinéma Les Carmes vous le diront peut-être : c'est sans doute le film français de cette année 2017, ce genre de films indispensables, qui bouleversent en profondeur. En tout cas c'est le sentiment que conserve, toujours intact, Michel Ferry, le directeur du cinéma les Carmes à Orléans. En juin dernier, il avait accueilli Robin Campillo pour une avant-première à Orléans. "La meilleure avant-première de l'année en terme d'entrées" confie Michel Ferry. Il faut dire que le film a été tourné en partie ici, à Orléans, dans l'ancien hôpital de la Source et dans un appartement proche du centre ville. Et que certains personnels de l'hôpital y jouent leur propre rôle, d'infirmière, d'aide-soignante. Un tournage que Robin Campillo garde en mémoire. "C'était étrange parce que c'était comme faire resurgir des fantômes dans cet hôpital qui était lui-même fantôme".

Le tournage en octobre 2016 dans l'ancien hôpital de la Source à Orléans © Maxppp - Christelle Besseyre

J'avais rêvé d'une chambre donnant sur un petit arbre maigrichon et c'est exactement ce qu'on a trouvé dans cet ancien hôpital

A l'automne 2016, les couloirs de ce bâtiment des années 70 étaient vides, patients et personnel avaient déménagé dans les nouveaux locaux juste à côté. Mais tout était encore en place, les lits, les meubles, le matériel. Et cette ambiance particulière, qui avait beaucoup marqué la comédienne Adèle Haenel, l'un des personnages du film, récompensée par un César du meilleur second rôle. "C'était très bizarre, il y a comme des espèces de séquelles d'une rationalité passée dans cet endroit, des panneaux, etc, c'est comme des vestiges de notre civilisation" avait-elle confié lors d'un passage à France Bleu Orléans. "Moi j'étais content de retrouver le mobilier d'époque, c'est une chance de pouvoir tourner dans ce genre de lieu, ça permet de ne rien fabriquer, mais c'était très impressionnant. Moi j'avais rêvé d'une chambre avec une fenêtre qui donnait sur un petit arbre un peu maigrichon, et c'est exactement ce qu'on a trouvé". Ce sont des scènes réellement poignantes du film qui se jouent là, ce moment douloureux où Sean, l'un des héros, se retrouve terrassé par la maladie, la solitude, la peur.

Le film préféré d'Almodovar au Festival de Cannes

"C'est un film qu'il ne faut pas manquer" assure Michel Ferry, le directeur du cinéma Les Carmes. "On peut avoir peur, à cause du sujet, de la durée, mais il dépasse toutes les craintes que l'on peut avoir. Il est d'une force incroyable parce qu'il associe la grande histoire et l'histoire personnelle, parce qu'il parle d'un sujet qu'on a tendance à oublier. Il faut se souvenir qu'on était en état de guerre, c'était une guerre contre la maladie, et Act Up a été génial, ils ont réveillé les consciences, le gouvernement, les pouvoirs publics, je ne sais pas où on en serait de cette épidémie sans tous ceux qui se sont dévoués et qu'on voit dans "120 battements par minute". C'est un film de combat, et nous aux Carmes on aime ça". Michel Ferry se souvient de la projection au Festival de Cannes, "120 battements par minute" y a reçu le Grand Prix et Pedro Almodovar le président du jury aurait confié qu'il en avait fait, lui, sa Palme d'Or. "On savait qu'il y avait un film très fort, on rentre dans la salle, il y a 3000 personnes, il y a un peu d'appréhension, et je souviens, on était deux et on a tous les deux été emportés par le film, c'était sidérant de voir une salle de 3000 personnes totalement silencieuse en même temps que le film appelle au silence".

120 battements par minute est présenté au cinéma Les Carmes à Orléans, première séance ce mercredi à 13h