"120 battements par minute" : une avant-première orléanaise

Le réalisateur du film "120 battement par minute", qui a reçu le Grand Prix lors du dernier Festival de Cannes, est l'invité de France Bleu Orléans. Il sera présent ce vendredi soir au cinéma les Carmes pour l'avant-première du film tourné en partie à Orléans.

C'est une chambre d'hôpital aux murs bleus, avec une fenêtre qui donne sur un arbre chétif, il fait gris et sans doute froid dehors. C'est une des scènes de "120 battements par minute" parmi les plus difficiles, lorsque Sean, l'un des personnages, est terrassé par le Sida, cette maladie dont on meurt par millier depuis dix ans en France. Le décor, c'est l'ancien hôpital d'Orléans à la Source, délaissé il y a deux ans pour un immense bâtiment flambant neuf. Cet ancien hôpital qui a connu les années 90, les morts du Sida, ces scènes douloureuses.

Avec internet aujourd'hui, il y a une radicalité qui ne se traduit pas dans la rue. A l'époque, avant d'aller manifester on devait s'affronter entre nous, engager notre corps. Act Up c'était une lutte, parce que nos corps étaient touchés

"Au début de l'épidémie on a désigné ceux qui allaient en mourir" Robin Campillo Copier

Quand quelqu'un meurt dans un film souvent on passe à la scène de l'enterrement. Sauf que le corps reste, et il reste longtemps. Moi j'ai voulu filmer ça, ce qui m'intéresse c'est de filmer les à-côtés

"120 battements par minute", c'est l'histoire d'Act Up, ces militants de la lutte contre le Sida, bien décidés à forcer les pouvoirs publics, l'Etat, les laboratoires pharmaceutiques, à agir, à mettre au point des traitements, à faire de la prévention auprès des populations à risque. Robin Campillo raconte ici ce qu'il a vécu comme militant : les réunions hebdomadaires, les débats, les engueulades, les coups d'éclat et médiatiques. "Je voulais avant tout faire une fiction, raconter les coulisses de ce groupe, mais je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de se resituer par rapport à cette épidémie, de reparler de cette époque, pour qu'on réfléchisse à où on en est par rapport à cette maladie qui est toujours présente, à la manière dont on repense la prévention". Robin Campillo qui nous parle aussi de l'engagement et de l'action politiques, à travers des scènes qu'on imagine impossibles aujourd'hui, comme cette intrusion des militants dans un lycée parisien, pour distribuer des préservatifs.

Avant-première ce vendredi soir 19h30 au cinéma Les Carmes à Orléans

Robin Campillo filme aussi la mort. Presque sans rien épargner au spectateur. La solitude de Sean face à la maladie, lui qui comme les autres était porté par la force du groupe de militants que filme Robin Campillo, porté par le collectif, par l'urgence du combat. Le réalisateur filme tout de la maladie, de la mort donnée par son amant, en cachette. De ce qu'on fait du corps, de la réaction de tous face à cela. "J'ai essayé de faire quelque chose de sobre, de décrire ce moment comme d'anesthésie qui nous frappe face à la mort. Les gens ne pleurent pas tout de suite, il y a toujours un moment de flottement. Tout ça je l'ai vécu".