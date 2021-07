13-14 juillet : où voir un feu d'artifice dans l'Oise ou la Somme?

Où voir un feu d'artifice cette année? Plusieurs villes vont le tirer mais attention, d'autres ont fait le choix d'annuler, à cause de la crise sanitaire de la covid-19. Difficile de juguler plusieurs milliers de personnes, des grandes villes de la Somme et de l'Oise ont renoncé. Tour d'horizon.

Plusieurs villes ont décidé de maintenir leur feu d'artifice du 13 ou 14 juillet ou leur spectacle pyrotechnique mais d'autres ont fait le choix d'annuler, à cause de la crise sanitaire de la covid-19. Difficile en effet de contrôler la jauge de plusieurs milliers de spectateurs, alors des grandes villes de la Somme et de l'Oise ont préféré renoncer. Beauvais (Oise) et Amiens (Somme) par exemple ont annulé leur feu d'artifice.

Un feu d'artifice ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros ça se réserve plusieurs mois à l'avance. Amiens et Beauvais ont donc fait le choix de le décommander dès le mois de mars, quand les restrictions étaient encore bien en place. Et pourtant, 20 000 personnes venaient traditionnellement à Amiens, 10 000 à Beauvais. Mais le variant de plus en plus présent dans les deux départements, l'impossibilité aussi de compter et de limiter précisément le nombre de spectateurs dans les parcs ou sur les places ont eu raison des festivités.

Toutefois les forains tireront leur propre feu d'artifice pour la foire de la Saint Jean au parc de la Hotoie et la ville d'Amiens maintient un bal musette et des concerts de 15 heures à 23 heures. Quant à Beauvais, elle organisera le 14 juillet un défilé place Jeanne Hachette pour rendre hommage à tous ceux qui luttent contre l'épidémie de Covid.

Mais d'autres communes tiennent à maintenir les festivités. Et la plupart se déroulent dès ce mardi 13 juillet. Dans le Beauvaisis, plusieurs communes maintiennent leur feu ce soir : à Auneuil, Bresles, ou encore Crèvecoeur-le-Grand... Dans la Somme, ce sera retraite aux flambeaux à partir de 22 heures suivi à Albert d'un spectacle pyrotechnique et à Abbeville d'un feu d'artifice. Enfin c'est demain, mercredi 14 juillet, à Péronne, que seront allumés les lampions à partir de 22 heures.

Mais attention mieux vaut prévoir des vêtements de pluie pour admirer tous ces spectacles, la pluie pourrait s'inviter!

Feu d'artifice du 14 Juillet. © Radio France - Melvin Turpin

Dans la Somme :

La Ville d’Amiens offre trois bals et concerts la veille du 14 juillet. L’occasion de faire la fête de 15h à 23h :

• De 15h à 17h : bal musette

• De 18h à 19h30 : Dust

• De 20h à 23h : Weekend Affair / Edgär / Verlatour

Le feu d'artifice quant à lui ne pourra avoir lieu cette année au Parc Saint-Pierre étant donné la difficulté à contenir les jauges dans cet espace.

Les forains donneront leur feu d'artifice au parc de la Hotoie pour la foire de la Saint Jean

Mardi 13 juillet de 16 heures à 22 heures

A l'intérieur du jardin d'Emonville

- Coin lecture et détente par les Médiathèques et les Archives de la bibliothèque patrimoniale

- Tours de poney au tarif de 2 € avec La Société Hippique d’Abbeville

- Déambulation "guinguette" alliant musique et arts de rue avec Les Mains Goch'

- Jeux picards à disposition.

- Espace d'ateliers manuels et créatifs (tout public), espace motricité pour les 6-11 ans et un espace avec des jeux au sol comme un Jeu de l'oie géant (tout public).

Retraite aux flambeaux

À 22h venez participer à la retraite aux flambeaux ! Une distribution de lampions est prévue à l'entrée du jardin d'Emonville, pour un départ en direction de la place de la Marne où le feu d'artifice sera tiré.

Parking place Clemenceau

- Restauration sur place

- Trampolines gratuits pour les enfants

- Ambiance musicale allant de la musette aux tubes des années 80 orchestrée par Guillaume Pruvost et son musicien.

Jardins du Carmel

Dans une ambiance bucolique, vous pourrez vous restaurer sur place avec La nature a du goût, profiter d'une douce animation musicale, vous essayer à des jeux picards et immortaliser cet instant grâce à une borne à Selfie à disposition.

Mardi 13 juillet : concert au Jardin public à compter de 19h30, animations place d’Armes avec la participation des pompiers, défilé aux lampions, et spectacle de pyrothechnie au Jardin public à 22h30.

Mercredi 14 juillet : rendez-vous au Vélodrome à partir de 11h pour des animations et un pique-nique républicain à 12h avec la contribution du Comité des fêtes.

13 juillet : A partir de 21 h Retraite aux flambeaux avec 3 points de départs (place Lavarenne, Ecole Tivoli et Place Saint-Martin) et rassemblement à la mairie. La ville fournit flambeaux et bâtons lumineux bleu blanc rouge.

22 h : départ de la mairie du cortège musical avec l’orchestre à vent de Doullens pour se rendre à la Citadelle

23 h : feu d’artifice à la citadelle

14 juillet : 10 h 00 : cérémonie patriotique et remise de médailles et décorations à l’hôtel de ville

De 14 h 00 à 20 h 00 et pour la 1ère fois : animations gratuites pour toute la famille place Thélu

Parmi les animations : château gonflable, démonstration break dance, jeux picards, vélos loufoques, concert liberty band …

Mercredi 14 juillet : retraite aux flambeaux, rassemblement à 22 heures devant les arcades de l'Hôtel de Ville

Dans l'Oise, plusieurs communes de l’Agglomération du Beauvaisis ont programmé des festivités :



- Auneuil

Fête foraine du 10 au 14 juillet

Mardi 13 juillet au soir : défilé aux lampions avec groupes musicaux et peluches géantes suivi d’un feu d’artifice

Mercredi 14 juillet : défilé protocolaire et groupe musical, suivi d’un vin d’honneur. Rens. auprès de la Mairie d’Auneuil au 0344477023 ou contact@auneuil.fr

- Bresles

Mercredi 14 juillet

17h – jeux picards au stade André Hyttenhove

20h – distribution de lampions suivie d’une retraite aux flambeaux – Halle de Plein Vent / Place du Linciau

23h – feu d’artifice au stade André Hyttenhove

Restauration sur place. Port du masque obligatoire

17h15 : Rassemblement, devant l’hôtel de ville, des autorités civiles, militaires et des porte-drapeaux, pour la cérémonie commémorative et le dépôt de gerbes, place des Régiments, puis au Monument aux morts, place de Béziers.

18h30 : Aubade de l’Harmonie, dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville.

19 heures : Mot de Madame la Maire, suivi du pot offert à la population, place Bertrand-Labarre.

De 19 à 22 heures : Ambiance musicale avec le DJ Guig’s Event’s et distribution de ballons bleu-blanc-rouge, place Bertrand-Labarre.

22h20 : Déambulation derrière le char musical, depuis la place Bertrand-Labarre jusqu’au cours Druon.

23h10 : Feu d’artifice, cours Druon.