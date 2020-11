130 ans après sa naissance, la maison natale du général de Gaulle à Lille inaugurée

Ce dimanche 22 novembre, c'est le 130e anniversaire de la naissance du général de Gaulle. Sa maison natale, située rue Princesse dans le Vieux-Lille, est inaugurée après un an de fermeture pour travaux. Une rénovation spectaculaire.

Il y a 130 ans naissait le plus illustre des Lillois : le général de Gaulle, né le 22 novembre 1890. Sa maison natale, située au 9 rue Princesse, dans le Vieux-Lille, appartient au département du Nord, et se visite depuis les années 80. Mais depuis un an elle était fermée pour travaux.

Inaugurée mais pas encore ouverte au public

Après un chantier titanesque de neuf mois, de près de 3 millions d'euros, elle est inaugurée officiellement ce dimanche, sans pouvoir encore rouvrir encore au public comme c'était prévu, à cause de la situation sanitaire.

C'est émouvant pour moi qui suis un vieux gaulliste

A l'intérieur tout, ou presque, a changé : la restauration a permis de restituer la maison telle qu'elle était en 1890, avec ses meubles, ses objets, son atmosphère. Telle que Charles de Gaulle l'a connue, car il est revenu régulièrement jusqu'en 1912.

"S'il arrivait là, il ne serait pas perdu", sourit le président du conseil départemental du Nord, Jean-René Lecerf, "c'est émouvant pour moi qui suis un vieux gaulliste. Le général de Gaulle, c'était l'homme du rassemblement. Et je crois qu'on en a bien besoin en cette période difficile".

ECOUTEZ : Jean-René Lecerf, président du conseil départemental du Nord Copier

Une cheminée cachée mise au jour

Comme il n'existait pas de photo de l'intérieur de l'époque, il a fallu se documenter, faire appel à un antiquaire pour chiner les objets, à des peintres, véritables faussaires, qui ont reproduit des peintures dont on savait, grâce à des témoignages écrits, qu'elles étaient accrochées au mur au moment de la naissance de de Gaulle.

Un chantier exceptionnel

Une cheminée cachée a même été découverte, tout comme des vestiges de céramique qui se trouvaient sous le plancher. Pour refaire les murs tels qu'ils étaient à l'époque, Christophe Ourdouillie, peintre en décors à Marcq-en-Baroeul, a passé des centaines d'heures avec ses équipes : "on a gratté les couches successives de peintures, qui s'étaient accumulées pendant plus de 100 ans. On a réalisé des imitations de bois, de marbre, des trompe-l’œil... C'est un chantier exceptionnel".

ECOUTEZ : visite en avant-première de la maison natale du général de Gaulle Copier

L'objectif est d'accueillir 40 000 visiteurs par an, le double d'avant la fermeture.