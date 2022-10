138 exposants présents aux journées nationales de la laine en Creuse

Ce vendredi, samedi et dimanche, c'était la 22ème édition des Journées Nationales de la laine, à Felletin, en Creuse. Cette année, 138 exposants étaient présents, pour vendre leurs produits, mais aussi mettre en avant leur savoir faire.

ⓘ Publicité

Les exposants sont venus présenter leurs produits, tous faits avec de la laine. © Radio France - Juliette Mylle

En plus des vendeurs de pelotes de laines, de nombreux exposants ont amené, avec eux, leur outil de travail. Comme Jacques Navaud, qui a amené sa machine à tisser traditionnelle. "On me pose beaucoup plus de questions sur le tissage que sur mes productions, rit-il. Les gens disent "c'est vous qui faites ça ? " Ils sont étonnés et donc moi, je voulais montrer que c'est fait manuellement. Donc je viens ici et je fais une reproduction de tissu devant le public."

Quasiment tous les produits présentés sont issus de l'artisanat. © Radio France - Juliette Mylle

C'est aussi pour cela que cet événement existe pour Maryse Bouard, l'organisatrice. "Porter de la laine, oui, mais il faut comprendre que la laine, au départ, ce sont des gens. Ce sont des gens qui élèvent des moutons dans des conditions difficiles et que la laine, si elle n'est pas travaillée, elle ne vaut rien." Des ateliers sont même organisés par Lainamac, un organisme de formation aux métiers de la laine, pour peut être recruter de futurs professionnels dans ce domaine dans le département.

Entre les étals de pulls et de couettes, certains exposants présentent des oeuvres d'arts faites avec de la laine ! © Radio France - Juliette Mylle

10.000 visiteurs avaient fait le déplacement l'année dernière pour ces journées nationales de la laine. Pour cette édition, les organisateurs pensent dépasser les 15.000, voir 20.000 visiteurs.