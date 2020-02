14.000 visiteurs attendus au Salon de la Pêche de Châteauroux

La pêche à l'honneur ce weekend à Châteauroux.Sous le toit du Hall des Expos de Belle-Isle se tient le Salon de la Pêche. On y trouve des dizaines de stands pour s'informer, découvrir cet univers et s'équiper. 14.000 visiteurs sont attendus.

Châteauroux, France

14 000 visiteurs sont attendus au Salon de la Pêche qui se déroule tout le weekend sous le toit du Hall des Expos de Belle-Isle à Châteauroux. Une affluence qui prouve que la pêche séduit de plus en plus.

12 000 Indriens ont leur carte de pêche

Selon Patrick Barbat, 12 000 Indriens ont leur carte de pêche, un chiffre stable aux yeux de l'administrateur de la fédération de pêche 36. Même son de cloche pour Nicolas, ambassadeur d'un club de pêche. Ce dernier est formel : la pêche attire de plus en plus d'adeptes : "La pêche se diversifie, les pratiques aussi. L'image évolue et ça attire du monde, notamment les jeunes qui veulent se reconnecter à la nature. Le fait de ne plus tuer nécessairement le poisson plaît beaucoup. Beaucoup d'associations de pêcheurs proposent de nettoyer les cours d'eau tout en pêchant. Les femmes s'y mettent de plus en plus, les jeunes aussi."

Les jeunes sont mordus de pêche

La preuve : Jean et Raphael, deux frères de 7 et 9 ans sont présents au Salon : "on achète tout pour s'équiper ! Eh non, c'est pas un truc de vieux ! Avec les parents on rigole beaucoup" se défend Jean ; Raphaël renchérit : "on peut être jeune et aimer le calme en plus !"

Un calme qui s'apprécie mais la pratique se diversifie : ce qui séduit la jeune génération, selon Samuel qui expose à Belle Isle, c'est la pêche sportive comme la pêche au silure (ce gros poisson qui peut mesurer plus de 2 mètres et peser une centaine de kilos) : "On se dépense beaucoup quand on pêche le silure ! Je viens d'en soulever un, je suis à bout de souffle ! Et puis c'est un poisson que l'on pêche en bâteau, en groupe, ça attire beaucoup ce genre de challenge !"

Les chiffres de la Fédération de Pêche parlent d'ailleurs d'eux-mêmes : En 2019 en France, 29 % des détenteurs d’une carte de pêche ont entre 15 et 34 ans.