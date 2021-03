Rennes : un marathon musical de 30 heures pour rappeler que la culture est essentielle

Depuis un an, les occasions de proposer un set sont bien rares pour les DJ. Alors ce week-end, ils sont quatorze de la scène rennaise à retrouver les platines pour un marathon musical de 30 heures. C'est Jean-Benoît, alias DJ Blar, qui en a eu l'idée. L'artiste rennais a proposé pendant le premier confinement des sessions de mix à suivre via son site internet. Un rendez-vous qui avait trouvé son public.

"J'ai eu envie de faire un clin d'œil à un outil créé pendant le premier confinement, qui me permettait de mixer de chez moi et de faire écouter ma musique à mes proches et followers. Cela m'a beaucoup occupé et tenu pendant le premier confinement. J'ai eu envie de recommencer quand j'ai réalisé que cela datait déjà d'un an", explique DJ Blar.

On veut montrer qu'on existe toujours !

L'artiste rennais contacte alors ces amis DJ et tous disent oui. "Ils avaient tous envie de mixer et de faire passer le message que la culture est essentielle et qu'elle a horreur du vide et qu'on a tous une utilité. On veut montrer qu'on existe toujours" poursuit DJ Blar.

Les quatorze DJ de la scène rennaise commencent leur marathon musical ce vendredi à 15h pour le terminer dimanche matin 6h. Pour le suivre rendez-vous sur le site de DJ Blar pour ce live gratuit.