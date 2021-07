14 juillet à Nîmes : un feu d'artifice et un défilé mais pas de bal

Pour célébrer le 14 juillet, la Ville de Nîmes maintient le très attendu feu d’artifice tiré depuis les Jardins de la Fontaine. Conformément au cadre réglementaire et sanitaire les Nîmois pourront y assister en se retrouvant sur le boulevard Jean-Jaurès dans le respect des gestes barrières. Le défilé militaire lui aussi est maintenu. En revanche, cette année, le traditionnel bal n'aura pas lieu en raison de la pandémie de covid-19.

Programme complet

A 11h , auront lieu les cérémonies militaires, boulevard de la Libération. En présence de Jean Paul Fournier, le maire de Nîmes et de Monique Boissière, conseillère municipale déléguée aux armées et au monde combattant. Seront présentes des délégations de la gendarmerie, de la police nationale, de la police municipale de Nîmes, de l’antenne locale de la Croix-Rouge française et du service départemental d’incendie et de secours du Gard.

A 12h15 : Réception dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville (sur invitation uniquement)



Le Feu d’artifice, qui aura pour thème l'Amour, sera tiré à 22h30 depuis les Jardins de la Fontaine. il sera ainsi visible depuis les allées Jean-Jaurès. Par mesure de sécurité, le boulevard Jean-Jaurès sera fermé à la circulation à partir de 20h. En cas de vent violent, la Ville sera contrainte d’annuler le feu d’artifice, ce qu'elle communiquera sur la page facebook de la Ville à 22h.