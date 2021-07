14-Juillet dans la Loire : où voir un feu d'artifice ? Où danser ou écouter de la musique ?

Cette liste est non exhaustive, n'hésitez pas à nous signaler par mail les événements organisés dans votre commune, à redac.bleusaintetienneloire@radiofrance.com

Mardi 13 juillet

À Andrézieux-Bouthéon, un concert en plein air (Hit music tour) est organisé ce mardi à 21h au complexe d'animation des bords de Loire, avant le feu d'artifice prévu à 22h30 sur le thème "hymne à la nature". Le port du masque est obligatoire pour assister à ces animations.

À Genilac, rendez-vous à 21h ce mardi pour un concert gratuit "Tandem and Co" (variété française et internationale), puis pour le feu d'artifice à 23h au stade la Cula. Une buvette est mise en place dès 19h.

À La Ricamarie, le feu d'artifice doit être tiré à 22h30. Le rendez-vous est fixé sur le parking des pompiers, avenue Maurice Thorez. Le port du masque est obligatoire.

À Saint-Chamond, les animations débutent à 19h30 mardi au parc Novaciéries, à 21h, un concert hommage à Johnny Hallyday est prévu, puis place au feu d'artifice à 23h. Un premier feu d'artifice est prévu à 22h15 au-dessus de la place Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre est par ailleurs mise en lumière.

À Saint-Genest-Lerpt, une retraite aux flambeaux est prévue au départ de la place Charles de Gaulle mardi à 21h30. Le feu d'artifice doit débuter à 22h30, au stade E. Berger. Il sera suivi d'un bal animé par les Po'boys. Le port du masque est obligatoire.

À Saint-Genest-Malifaux, le feu d'artifice est programmé à la tombée de la nuit à proximité de l'espace Jules Verne, suivi d'un bal organisé par les classards.

À Saint-Héand, la retraite aux flambeaux prévue ce mardi soir est annulée à cause de la mauvaise météo. Le bal organisé par l'amicale des pompiers est maintenu à partir de 20h à la salle Condelouse.

À Saint-Julien-Molin-Molette, feu d'artifice aux alentours de 22h15 ce mardi. En revanche, les autres animations prévues sont annulées en raison des conditions météo.

Certaines communes ont préféré reporter ou annuler les animations prévues, en raison de la crise sanitaire ou de la météo. C'est le cas à Fraisses ou encore Saint-Marcellin-en-Forez.

Mercredi 14 juillet

À Montbrison, feu d'artifice en musique à partir de 22h30 mercredi au parc de Montchenu.

À Rive-de-Gier, le feu d'artifice est tiré mercredi soir à 22h15 depuis l'avenue Charles de Gaulle (près de Bricomarché). Une soirée musicale est prévue ensuite, avec DJ Chris aux platines.

À Roanne, des animations sont prévues tout l'après-midi de mercredi, dès 14h, sur les bords de Loire (guinguette, stand de barbe à papa, parcours aventure, badminton, école de cirque, déambulations musicales). À 22h30, feu d'artifice musical tiré depuis la base d'aviron, du pont SNCF et d'une barge sur la Loire. Un bal débutera ensuite place des Promenades, à partir de 23h.

À Saint-Étienne, le feu d'artifice du 14-Juillet est tiré pour la première fois depuis le toit du Zénith, sur le thème "une explosion de talents", au son d'artistes locaux. Le rendez-vous est fixé à 23h ce mercredi. La STAS met en place un dispositif spécial sur la T3 avec à partir de 21h30 un tram toutes les 15 minutes (alors que le réseau fonctionne en horaires dimanche et jours fériés toute la journée) pour desservir le Zénith. Le service sera suspendu pendant le spectacle puis il reprendra avec deux passages à l’arrêt « Zénith » entre 23h30 et 23h35 pour le tramway T3 direction Terrasse/Hôpital Nord, et trois passages à l’arrêt « Zénith » entre 23h30 et 23h pour le tramway T3 direction Châteaucreux / Peuple / Bellevue.