14 juillet dans le Nord Franche-Comté : où voir les feux d'artifice?

Après deux années marquées par le Covid, les festivités du 14 juillet reprennent de plus belle dans le Nord Franche-Comté. France Bleu vous fait le point sur le programme, et sur les protocoles à connaître dans nos départements.

Ce 14 juillet sera celui de la renaissance pour les artificiers. Dans le Nord Franche-Comté, les festivités auront lieu sans contraintes liées au Covid, ou presque. Voici la listes des festivités chez nous :

Belfort

Bal populaire mercredi 13 juillet dès 21h00, place d'Armes

Feu d'artifice mercredi 13 juillet à 22h30, place de l'Arsenal

Montbéliard

Des jeux pour les familles mercredi 13 juillet dès 18h00, sur le Champ de Foire

Show musical et pyrotechnique mercredi 13 juillet à partir de 22h45, stade de la Banane

Héricourt

Retraite aux flambeaux mercredi 13 juillet à 22h00, stade de la Lizaine

Feu d'artifice mercredi 13 juillet à 22h30, stade de la Lizaine

Des feux d'artifice seront aussi tirés depuis Audincourt, Bethoncourt, Seloncourt, Bavans, Badevel, Pont de Roide, Méziré, Montreux Chateau, Rougemont le Chateau.

Quelques uns seront à voir le lendemain, le jeudi 14 juillet, à Valentigney après un défilé de lampions sur le site des Longines, mais également à Voujeaucourt, Hérimoncourt, Vieux Charmont, Plancher Bas, Ronchamp et Delle.

Pour ceux qui préfèrent le feu d'artifice le samedi 16 juillet, il faudra se rendre à Beaucourt, Dambenois, Longevelle sur le Doubs, Nommay ou Trévenans.

Les préfectures prennent des mesures

Pour éviter les "dérapages" à l'occasion des festivités du 14 juillet dans les communes de la région, les préfectures ont établi quelques arrêtés de restriction, concernant les artifices, les carbutants et l'alcool :

Territoire de Belfort

La préfecture prend deux arrêtés, qui courent jusqu'au weekend prochain. Le premier concerne les artifices de divertissement de type F1, F2, F3 et F4, disponibles en magasin. Leur utilisation, vente ou cession sont interdites, sur la voie publique, sauf personne titulaire d'un agrément.

Le deuxième interdit la vente et le transport de carburant en récipient, sur la même période d'un peu plus d'une semaine.

Doubs

Le Doubs a pris les même mesures, concernant les artifices et le carburant, mais sur une période plus courte : à partir de mercredi 13 juillet au matin et jusqu'à vendredi 15 juillet au matin.

Le Doubs ajoute une restriction sur la vente et la consommation d'alcool dans l'espace public à Montbéliard et dans une partie du Pays de Montbéliard, Sochaux, Exincourt, Grand Charmont, Valentigney, Hérimoncourt jusqu'à Pont de Roide.

Haute-Saône

La préfecture interdit les artifices, ainsi que les lampions sur tout le département jusqu'au 20 juillet, en raison du risque incendie.