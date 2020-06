En prévision des festivités du 14 juillet, la plupart des villes de la Seine-Maritime et de l'Eure ont d'ores et déjà annulé leur feu d'artifice, en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

14 Juillet : la plupart des feux d'artifice de Seine-Maritime et de l'Eure annulés

Les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus vont empêcher l'organisation de festivités pour le 14 juillet. Si, d'habitudes, des feux d'artifice, des jeux ou des retraites aux flambeaux sont organisées, ce 14 juillet 2020 sera particulier.

La plupart des grandes villes de Seine-Maritime et de l'Eure ont déjà annulé leurs feux d'artifice : Le Havre, Rouen, Evreux, Etretat, Vernon, Harfleur, Oissel... Toutes ont abandonné les festivités. Impossible de respecter les distanciations sociales sur un tel événement, et impossible de vérifier que la jauge de 5 000 personnes n'est pas dépassée. Ces événements attirant en temps normal bien plus de 5 000 spectateurs.

Quelques mairies ont encore un mince espoir, celui de réussir à organiser un feu respectant toutes les consignes, ou de voir les consignes sanitaires s'alléger d'ici là. Parmi celles-là, Dieppe, Le Tréport, Fécamp ou encore Val-de-Reuil.

A Cany-Barville, en Seine-Maritime, on a même déposé une demande de dérogation à la préfecture, dérogation qui a été refusée, explique l'un des adjoints au maire de la commune.

Contactée, la préfecture de Normandie indique qu'il n'y a pas d'interdiction absolue d'organiser un feu d'artifice le 14 juillet mais évoque un jauge de dix personnes (valable sur la voie publique) mais pas celle de 5000 (valable pour les événements en plein-air). La préfecture rappelle ainsi que "les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique sont interdits..." et estime que "les mairies ayant annulé ont simplement fait preuve de prudence en l'état actuel de la situation sanitaire."

Retrouvez ici la liste des villes interrogées qui ont annulé leur feu d'artifice :