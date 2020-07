14 juillet : pas de feu d'artifices à Metz, Thionville, Forbach et Sarreguemines

Crise sanitaire oblige, cette année les festivités du 14 juillet en Moselle sont très limitées. A Metz le feu d'artifices n'aura pas lieu au dessus du plan d'eau, pas de festivités non plus à Sarreguemines, Forbach. A Thionville, la ville innove et proposera aux habitants un feu d'artifices virtuel.