14 juillet : quels sont les meilleurs endroits pour voir le feu d’artifice à Paris ?

14 juillet 2022, le feu d'artifice de Paris depuis la vue imprenable de la terrasse de l'hôtel SO/ PARIS

C'est l'évènement ce vendredi soir. Le feu d'artifice parisien du 14 juillet sera tiré comme tous les ans du Trocadéro. 70.000 personnes sont attendues sur les pelouses du Champ-de-Mars pour profiter du spectacle. Mais les places sont chères. Heureusement, il existe de nombreux autres endroits où se placer. Tour d'horizon des meilleurs spots.

Champ-de-Mars et Trocadéro : il faut arriver tôt

Le feu sera tiré à 23h00 depuis le Trocadéro pour une durée de 20 minutes autour de la thématique des Outre-Mer choisie cette année. Comme à chaque fois, des milliers de personnes s’installeront très tôt sur le Champ-de-Mars (7e) pour assister au Grand Concert de Paris. L’accès à cette zone sécurisée se fera à partir de 17 heures mais une fois la jauge de 70.000 personnes atteintes, il n'y aura plus possibilité d'entrer.

La Place du Trocadéro (XVIème) sera elle-aussi prise d’assaut mais là encore, comme dans de nombreux quartiers adjacents, des restrictions de circulation seront mises en place dès 15h00 par les forces de l’ordre risquent de perturber les plans de certains parisiens.

Depuis les ponts ou sur les hauteurs

Pour beaucoup, c’est le système D pour espérer voir le spectacle aux premières loges. Certains n’hésitent pas à s’installer directement sur les trottoirs ou la chaussée coupée à la circulation. Toutefois, sans forcément entendre la musique imaginée par les créateurs de la société Groupe F qui a préparé ce show pyromusical, différents endroits peuvent vous permettre de ne rien rater des fusées :

Les rives de Seine : la Passerelle Debilly, le Port Debilly, le Quai Branly

Les ponts : Pont de l’Alma (VIIIème), Pont de la Concorde (VIIème), Pont Alexandre III (VIIIème), Pont de Grenelle (XVème), Pont de Bir-Hakeim (XVème), Pont d’Iéna (XVIème) et même depuis le Pont des Arts (VIème)

Certaines artères de la capitale : Rue Saint-Dominique (VIIème), Avenue du Maine (XIVème), Place de la Catalogne (XIVème), Avenue de Camoëns (XVIème), Rue de l’Amiral Hamelin (XVIème)

En prenant de la hauteur : e Belvédère du Parc de Belleville (XXème), La Butte Montmartre et ses escaliers (XVIIIème)

Sur l’eau : plusieurs péniches et bateaux-mouches

En dehors de Paris

Et si vous sortiez de Paris ? Assister au feu d’artifices de la Tour Eiffel sans être dans la capitale ? C’est possible selon le journal Le Parisien qui, dans son édition du 14 juillet, livre quelques bons plans hors de Paris comme les hauteurs de Saint-Cloud, le mont Valérien à Suresnes ou la terrasse de l’Observatoire à Meudon (92).

Un rappel : les transports perturbés

Pour des raisons de sécurité liées au 14 juillet, les bus et tramways circuleront jusqu’à 22h00 seulement avant de rentrer ensuite aux dépôts. Par ailleurs, en lien avec le feu d’artifices, la RATP ferme plusieurs stations de métro : Champs-de-Mars Tour Eiffel (métro ligne 8) dès 15 heures, puis à partir de 19 heures, Passy (métro ligne 6), Trocadéro (métro lignes 6 et 9), Bir-Hakeim (métro ligne 6), école militaire (métro ligne 8), Pont de l’Alma (RER C).