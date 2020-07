14 juillet : seulement quelques feux d'artifice en Sarthe

Les festivités et les feux d'artifice ont du plomb dans l'aile cette année en Sarthe. Une grande majorité de communes a décidé d'annuler purement et simplement les traditionnels bals, retraites aux flambeaux et spectacles pyrotechniques. Quelques unes font tout de même de la résistance.

Drôle de 14 juillet cette année en Sarthe : les feux d'artifice, bals et retraites aux flambeaux sont massivement annulées par les communes, en raison des difficultés à faire respecter les gestes barrière.

Vague d'annulation dans les communes sarthoises

Tout est ainsi annulé au Luart, à Sillé-le-Guillaume, Saint-Calais (qui organise simplement un petit défilé pour la fanfare), Montfort-le-Gesnois, Noyen-sur-Sarthe, La Flèche, Sablé-sur-Sarthe, Mamers, Arçonnay ou encore La Ferté-Bernard. A noter que les retraites aux flambeaux de Dollon et de Vibraye disparaissent aussi cette année. La mairie de Coulaines reporte quant à elle son feu d'artifice, prévu pour la fête de la musique, au mois de septembre.

Quelques feux d'artifices se maintiennent le 13 juillet

Quelques rares communes font de la résistance. C'est le cas de Challes ou encore du Lude, qui organise son feu d'artifice au château. Les places sont limitées à 5.000 personnes. De fait, les mairies doivent obtenir une dérogation de la préfecture de la Sarthe pour les feux d'artifice, car ils rassemblent plus de 10 personnes. Il faut trouver un lieu qui laisse suffisamment de place entre chacun, pour les gestes barrières et éviter les allées et venues.

A Allonnes, la mairie opte pour le stade Georges Garnier, suffisamment étendu, avec une entrée et une sortie unique. Lundi soir, le masque sera obligatoire et pour la première année, il y aura une sonorisation : une bande-son pour rappeler les mesures sanitaires. Des élus et des médiateurs circuleront parmi le public pour rappeler les distances. "On a tenu à le faire pour les Allonnaises et Allonnais, tient à souligner Mostafa Nafaa, adjoint au maire. Ils ont supporté le confinement dans les maisons, les HLM, dans le plus grand respect. Maintenant il faut un déconfinement culturel !" Il rappelle tout de même que la mairie supprime le traditionnel bal avec orchestre et buvette organisés sur l'esplanade Nelson Mandela.

La ville du Mans choisit elle de lancer son feu d'artifice lundi soir depuis les hauteurs de l'université, avec deux lieux pour accueillir le public : le stade Auguste Delaune et la caserne des pompiers. On pourra voir cependant voir le feu d'artifice d'assez loin, sans pour autant se mêler à la foule. Le port du masque est recommandé, du gel hydroalcoolique sera disponible.