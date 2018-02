Futuroscope, Chasseneuil-du-Poitou, France

Il va vivre ce week-end son dernier lancement de saison avec la réouverture du parc de l'image avant de quitter sa fonction le 31 mars. Avant d'arpenter les allées du Futuroscope, Dominique Hummel nous livre ses souvenirs, ses états d'âme et son avenir.

-vous allez devenir quoi ?

-un grand garçon (rires) je vais continuer des mission pour la Compagnie des Alpes sur des projets de développement autour d'une fonction de l'innovation où ma créativité, je l'espère va pouvoir bien s'exprimer pour l'instant comme un boulanger, je me dis qu'il faut que je transmette des petites recettes

-le bilan de ces 15 ans ?

-je quitte ce navire qui est en bonne santé économique il y a 15 ans il prenait l'eau, les équipes sont prêtes. Je suis heureux d'avoir redonner de la fierté au Futuroscope à ses collaborateurs. Un boss finalement c'est fait pour emmener les gens là où ils sont vers là où ils ne sont jamais allés.

-l'avenir du Parc ?

-il faut sortir de nos murs comme avec le projet de l' Aréna, ça peut engendrer de l'activité et de l'emploi autour du sport et du jeu et ce parking de 35 HA qui est devant nous dont on peut faire autre chose que de poser des voitures. Peut-être qu'il faut penser au 2ème Parc.

-et vous ? on évoque votre nom en politique pour la mairie de Poitiers ?

-(sourires) pour répondre à votre question à laquelle je ne répondrai pas, il faut s’intéresser à la vie locale et il y a plusieurs manières d'y contribuer il y a eu celle du Futuroscope il peut en y avoir d'autres...