15 août : le Puy-en-Velay célèbre la Vierge Marie

Comme chaque année depuis des siècles, le Puy-en-Velay célèbre la Vierge Marie le 15 août à l'occasion de la fête de l'Assomption. La cité altiligérienne attend des croyants des quatre coins du monde.

Retour à la normale. Après une année 2016 marquée par le jubilé, la ville du Puy s'apprête à vivre une fête de l'Assomption plus "classique". L'an dernier 15.000 personnes avaient envahi la capitale de Haute-Loire, cette année "on attend entre 8.000 et 12.000 personnes" précise Monseigneur Luc Crépy, l’evêque du Puy-en-Velay.

Comme chaque année, une première procession aux flambeaux a lieu ce lundi soir, à partir de 21h dans les rues de la cité altiligérienne jusqu'à la cathédrale. La grande procession partira elle, mardi à partir de 15 heures. La grande messe débutera en la cathédrale à 10 heures.

Une fête sous le signe de l'unité

La fête de l’Assomption est placée cette année sous le thème : Marie, mère de l’unité. Depuis la fin du IVe siècle, les chrétiens viennent prier la Vierge au Puy-en-Velay explique Monseigneur Luc Crépy : "C'est la grande fête du sanctuaire de Notre-Dame du Puy. Il m'a semblé que la question de l'unité était importante cette année. Tant dans l'Eglise que dans la société. Comment nous pouvons avoir un vivre ensemble et des projets communs".

"Le Puy accueille des fidèles depuis des siècles" explique monseigneur Luc Crépy Copier

Moins de sécurité que l'an dernier

Les fêtes étant moins importantes, le dispositif de sécurité a été revu à la baisse cette année. Les militaires de l'opération Sentinelle ne seront pas présents. Une compagnie de CRS sera mobilisée en renfort.

Programme complet des fêtes mariales du Puy-en-Velay à retrouver en cliquant ici.