15-août : où assister à un feu d'artifice dans les Bouches-du-Rhône et le Var ?

Par Hélène Fromenty, France Bleu Provence

De nombreuses manifestations sont prévues en Provence pour les festivités du 15-août. Des feux d'artifice notamment, les 15, 16, 17 et même le 19 août. On vous détaille le programme dans le Var et les Bouches-du-Rhône.