150 ans du HAC : découvrez le programme des festivités ce samedi au Stade Océane du Havre

Le HAC profite de la réception de Caen ce samedi après-midi pour fêter les 150 ans de sa création. Une série d'animations seront proposées dans et autour du Stade Océane du Havre avant le coup d'envoi et après le match. Découvrez le programme.

Un derby de Ligue 2 pour fêter 150 ans de football. Le Havre Athletic Club a choisi la réception de Caen ce samedi 19 mars à 15 heures pour célébrer son anniversaire. Un village sera installé autour du Stade Océane avec de nombreuses animations, avant et après la rencontre. Un concert avec notamment le rappeur Havrais Médine sera organisé à l'issue de la rencontre. Un événement que vous pourrez vivre également sur France bleu Normandie, en direct dès 14 heures pour suivre l'événement. Retrouvez le programme.

Village Ciel&Marine

Un village avec buvettes et de nombreuses animations autour du football ainsi que des lieux de restauration ouvrira ses portes à midi autour du Stade Océane. Le parvis extérieur et le Stade seront donc ouverts trois heures avant le coup d’envoi pour que chacun vive cet anniversaire dans la durée. 15 activités autour du foot seront proposées : un Défi "CR7", un ballon placé à 2m56 pour tenter d’aller aussi haut que Cristiano ; du Teqball, un match de ping-pong, sans raquette et avec un ballon de foot ; du Tennis-Ballon, en double sans que le ballon ne touche le sol ;un Challenge Cécifoot, un terrain de foot et une action de sensibilisation et une Zone E-Sport.

Dans le stade

Défilé des clubs amateurs

Une demi-heure avant le coup d'envoi, à 14h30, les clubs amateurs de la région sont invité à défiler dans le stade. "Un symbole souhaité par le HAC pour remercier les clubs amateurs, leurs bénévoles et leurs dirigeants qui font le football normand, et qui souvent servent de tremplin aux joueurs professionnels… !", salue le club sur son site internet.

La réception de Caen

Le coup d'envoi du match entre le HAC et le Stade Malherbe de Caen est à 15 heures. 12.000 places ont déjà été vendues, l'anneau bas du stade est déjà plein, mais des places sont encore disponibles sur le site internet du club ou directement chez vos revendeurs habituels dans l'agglomération havraise. Notez que pour l'occasion le HAC a mis en place une offre spéciale pour les étudiants : le club vend des places à 10 euros avec accès à un salon avec une consommation offerte et la présence d'un DJ.

Présentation des anciens joueurs

Parce qu’ils ont écrit, sur les pelouses de France, l’histoire du HAC, le Club a invité ses anciens joueurs et entraîneurs à venir fêter cet anniversaire qui est aussi le leur, ils seront près de soixante à être présents. Après s’être retrouvés pour un déjeuner commun, ils viendront à la rencontre du public pour une séance de dédicaces en avant-match et une présentation sur la pelouse à la mi-temps de la rencontre. Jean-Michel, Vikash, Alain, Serge, Abdel et les autres auront donc plaisir à se retrouver et à retrouver le public !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Médine en concert après la rencontre

À 17 heures ("le temps de célébrer la victoire du HAC", ironise le club), un concert sera organisé au village attenant. La tête d'affiche est le rappeur havrais Medine, dont le dernier titre V'là les problèmes est sorti la semaine dernière. D'autres artistes normands partageront la scène : Nino GotFunk, Jamila, Francis et Scars.

Infos pratiques

Notez que depuis le 14 mars, le port du masque et la présentation d'un pass vaccinal ne sont plus obligatoire pour aller au stade, ce sera le premier match sans masque au Stade Océane. En prévision d'une affluence record, le HAC vous invite à privilégier les navettes pour vous rendre sur site. Les parkings du Stade Océane sont d’ores et déjà pleins pour cette rencontre. LIA, Partenaire Majeur du HAC, a élargi le dispositif de navettes gratuites pour fluidifier l’accès vers et au départ du Stade Océane. Dès 12h00, avec un départ toutes les 20 min, les bus partiront vers le Stade Océane depuis la Gare du Havre, la Gare de Montivilliers et Harfleur (rue R.Ancel). Pour s’adapter aux horaires du Village Ciel&Marine et notamment du concert d’après-match, les navettes repartiront à partir de 17h10, toutes les 20 minutes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix