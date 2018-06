Il trône toujours près de l'entrée nord du parc, entre le jardin à la française et le théâtre. Le kiosque du Thabor, haut-lieu de la vie rennaise le dimanche avec ses concerts et représentations, n'a pas bougé d'un pouce depuis les années 1860. "Il a fallu le rénover en 2010, notamment refaire les dorures, précise Julien Roux, responsable de la maintenance dans les jardins du centre de Rennes. Mais _comme la plupart du mobilier, ça date de Napoléon III !_".

Avant que le parc de 10 hectares soit aménagé par les frères Bühler de 1968 à 1986, le lieu faisait office de jardin pour l'abbaye bénédictine de Saint-Melaine. C'est à eux que l'on doit le nom initial de l'espace aménagé depuis quatre ans en "théâtre de verdure" : "l'Enfer". "A l'origine c'était une étendue d'eau , faisant office de réservoir contre les incendies, sur laquelle les moines venaient en barque", explique le jardinier Fabien Touchais :

Les moines chantaient souvent la nuit ici, très fort, il faut dire qu'ils fabriquaient leur propre vin... L'évêché qui ne supportait plus le bruit leur répétait qu'ils iraient en enfer

Près d'un siècle plus tard, dans les années 1960, ce sont des cours d'EPS qui se déroulaient dans cette partie du parc. A cette époque, Brigitte était élève au lycée Anne de Bretagne qui jouxte le parc. "La surveillante générale ne voulait pas qu'on vienne se promener au Thabor, ce n'était pas très fréquentable selon elle !", plaisante-t-elle. Pas de quoi l'empêcher de venir jeter quelques pièces dans la cascade. "Les amoureux allaient plutôt dans les jardins, parfois dans les buissons", ajoute Brigitte d'un air complice.

150 ans après la création du parc, les jardiniers s'efforcent de respecter les plans d'origine du lieu pour ne pas dénaturer son identité.

Quand vous regardez des photos d'époque, on voit que les arbres sont tout petits et ça fait très bizarre de voir des perspectives qu'on n'a plus aujourd'hui, cachées par les feuillages.