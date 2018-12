150 artistes retenus pour les auditions régionales des iNOUïS du Printemps de Bourges 2019

Bourges, France

A l'occasion du festival, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel se donnent pour mission de mettre en avant des groupes ou des artistes peu connus du public. Et les candidats sont nombreux, 3.000 cette année, des projets artistiques repérés par les 28 antennes territoriales françaises et francophones réparties sur tout le territoire. Les écoutes menées par le jury ont permis de sélectionner 150 groupes et artistes qui vont désormais devoir conquérir le public et les professionnels sur scène.

Les 150 groupes et artistes sélectionnés vont désormais participer aux auditions régionales. - ©Printemps de Bourges

31 concerts gratuits dans toute la France

Les 150 artistes sélectionnés pour les iNOUïS du Printemps de Bourges vont se produire dans toute la France entre le 10 janvier et le 2 février prochain pour les auditions régionales. Après cette ultime étape, le jury se réunira une nouvelle fois pour fixer la liste définitive des 32 groupes et artistes qui se produiront sur scène à l’occasion du festival 2019. Ils pourront bénéficier d'ici là de résidences pour préparer l'événement.

