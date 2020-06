15000 mille ans d'histoire du Doubs, la rivière racontés par Jean-Marie Robbe et Jean-François Chopard

Pour les Gens du Doubs, c’est un Pan de leur histoire, le nom vient de la rivière "Doubs" et Jean-Marie Robbe et Jean-François Chopard racontent un pan de l’histoire dans un livre « L’Eboulement créateur ».

Un Rappel, « Le Doubs », la Rivière, c’est elle qui donne son nom au département,

Avec des Particularités,

Elle est franco-Suisse, Traverse trois départements de la région Bourgogne-Franche-Comté : le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire, ainsi que les cantons suisses de Neuchâtel et du Jura. Sa longueur totale est de 453 km, elle serpente et offre des paysages superbes entre vallées, pâturages et montagnes.

Voilà pour quelques éléments de cette rivière qui nous conduisent à un bel écrit signé Jean-Marie Robbe et Jean-François Chopard.

Après avoir fait découvrir les merveilles de l’église du Bizot, avec entre autre un mobilier d’exception,

Proposent un ouvrage qui explique comment la rivière Doubs a évolué depuis 15 000 ans pour donner les paysages actuels entre Pont de la Roche et le Saut du Doubs.

Le livre se nomme « L’Eboulement créateur » et le plus simple est de se le procurer pour mieux comprendre ces moments formateurs d’un certain secteur du Doubs, je parle du département et de la rivière,

Jean-Marie Robbe et Jean-François Chopard explique ce bouleversement géologique

Très important qui a créé un lac de 20 km de longueur et qui, au fil des siècles a été en grande partie comblé par les sédiments au point qu’aujourd’hui, il n’en reste que les Bassins du Doubs.

Sous couvert de Vincent Bichet, géologue, maître de conférences à l’Université de Franche-Comté qui préface l’ouvrage, « L’Eboulement créateur »

Initialement prévu en aout est disponible dès maintenant auprès des auteurs au prix de 22 €.

« L’Eboulement créateur » de Jean-Marie Robbe et Jean-François Chopard

Un livre sur une partie de la rivière "Doubs".