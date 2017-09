Festival Bugatti à Molsheim: 55 voitures de légende vont sillonner l'Alsace

Du 15 au 17 septembre, Molsheim accueille le festival Bugatti 2017. On attend à Molsheim, berceau de la marque, 55 Bugatti, 70 ans après la mort d'Ettore Bugatti, l'homme qui les a dessinées, Alsacien d'adoption.

De vendredi 15 à dimanche 17 septembre, Molsheim accueille le festival Bugatti 2017, organisé avec les "Enthousiastes Bugatti Alsace". 55 Bugatti, anciennes et récentes, sont attendues à Molsheim, berceau de la marque. Chaque année, des collectionneurs de Bugatti venus du monde entier se retrouvent à Molsheim pour évoquer leur passion pour ces voitures de légende ou encore échanger leurs astuces sur les meilleures manières de les entretenir et de les réparer. Samedi soir, les Bugatti s'offriront même une virée sur l'anneau du Rhin, le circuit de Biltzheim, dans le Haut-Rhin, à l'occasion des "500 nocturnes", une soirée de gala. Le grand public, lui, pourra admirer les voitures plus sereinement, et gratuitement, dimanche après-midi à Molsheim.

Le "tank" et le grand bi d'Ettore Bugatti présenté au Musée de la Chartreuse - Lorentz - EBA - DR

Un "tank" exposé à la Chartreuse de Molsheim

La mémoire d'Ettore Bugatti (1881-1947) et de ses créations est perpétuée dans la région par une association, les "Enthousiastes Bugatti Alsace" (EBA). L'association présente à Molsheim, la Bugatti 57G, le modèle qui a gagné les 24 heures du Mans en 1937, une voiture baptisée le "tank" par ses admirateurs. La Fondation Bugatti montre d'ailleurs ce tank dans l'enceinte du musée de la Chartreuse en compagnie du vélo d'Ettore Bugatti, un grand bi.

Ettore Bugatti à côté de son tank, en 1937, lors des 24 heures du Mans - EBA, document remis

Le "rêve bleu" toujours absent du ciel alsacien

L'association "Enthousiastes Bugatti Alsace" rend hommage cette année à un aviateur passionné, Scotty Wilson, décédé accidentellement il y a un an dans l'Oklahoma alors qu'il testait un avion Bugatti, le "rêve bleu", reconstruit par ses soins. Scotty Wilson s'est écrasé au sol lors du troisième essai. Il envisageait de faire voler son avion jusqu'en Alsace, où il s'était fait de nombreux amis. L'avion d'origine, le Bugatti 100P, conçu en 1939 par Ettore Bugatti et Louis de Monge, un ingénieur belge, n'a jamais volé. Ses créateurs craignaient que ce prototype d'avion ultra rapide tombe aux mains des industriels allemands. L'exposition de la Fondation Bugatti dédiée à "Ettore, sa famille et ses amis" est en partie consacrée à l'enthousiaste Scotty Wilson.