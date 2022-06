1570 spectacles, 138 lieux, retour de la parade : le festival off d'Avignon approche

L'annonce d'un pass sanitaire obligatoire pour les lieux de culture à partir du 21 juillet est un vrai coup dur pour le festival In et Off d'Avignon

Le festival off d'Avignon approche à grands pas. Il démarre dans un pile un mois, du 7 au 30 juillet. Avignon Festival et Compagnie, l'association qui gère le off vient de tenir sa traditionnelle conférence de presse. Cette 56e édition signe le retour d'un festival sans contrainte liée à la crise du Covid, ni masque, ni passe sanitaire à présenter. C'est aussi le premier festival des nouveaux élus d'AFC, dont le bureau a été renouvelé il y a un mois.

1570 spectacles sont présentés. L'écrasante majorité de ces spectacles sont des pièces de théâtre. Puis viennent les spectacles hymoristiques, les spectacles musicaux, la danse, etc.

sont présentés. L'écrasante majorité de ces spectacles sont des pièces de théâtre. Puis viennent les spectacles hymoristiques, les spectacles musicaux, la danse, etc. Ils se tiendront dans 138 lieux différents , dans l'intramuros, autour des remparts mais aussi à Vedène, Monteux, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon et Noves pour le dispositif "Off les murs".

, dans l'intramuros, autour des remparts mais aussi à Vedène, Monteux, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon et Noves pour le dispositif "Off les murs". 1183 de ces spectacles sont des créations . Ils seront proposés à Avignon pour la première fois cette année, preuve que le spectacle est bel et bien vivant.

. Ils seront proposés à Avignon pour la première fois cette année, preuve que le spectacle est bel et bien vivant. Plus de 300.000 spectateurs.ices sont attendu.es, ainsi que près de 50 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire.

Cette année, c'est le retour tant attendu de la traditionnelle parade du off. Le défilé des compagnies dans les rues de l'intramuros, en musique et en costume donnera le coup d'envoi de cette 56e édition, le mercredi 6 juillet, veille de l'ouverture officielle. Le village du off, situé jusqu'à présent rue des écoles déménage et s'installe école Bouquerie, à côté de la rue de la République. Comme d'habitude, il accueillera le public mais surtout les professionnels avec une série de conférences et de concerts.

Le programme du off est d'ores et déjà en ligne. Le PDF du catalogue sera disponible en fin de semaine et le catalogue papier au 1e juillet.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix