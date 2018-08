Cannes, France

L'objectif visé par le réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff est de faire découvrir la vie d'un astronaute, depuis le début de son entraînement. Avec le français Thomas Pesquet, on revit le décollage à Baïkonour au Kazakhstan et sa vie à bord de la station spatiale internationale jusqu'à l'atterrissage.

Je voulais montrer que ces astronautes sont avant tout des être humains et pas des super-héros lisses - Pierre-Emmanuel Le Goff

Plusieurs passages du film montrent des astronautes tantôt rieurs, tantôt sensibles. On y découvre une solidarité internationale, avec des russes et des américains main dans la main. On s'y prend, certains moments sont stressants, d'autres sont drôles.

Avec ce documentaire, on montre tout : comment se passe une journée type, les choses exceptionnelles, les soucis que l'on peut rencontrer, etc, avant, pendant et après la mission - Thomas Pesquet

Thomas Pesquet voulait "raconter cette mission" et ça fonctionne. On s'immerge avec lui : on l'accompagne pour mener ses expériences (tellement bien que certaines expériences ont pu être refaites 3 fois, au lieu d'une seul fois), lorsqu'il fait du sport (2h30 par jour pour lutter contre l'atrophie musculaire et osseuse) ou bien même lorsqu'il a des conversations banales avec sa femme.

Bien plus qu'un documentaire, c'est aussi une parenthèse poétique (1h45), où l'on flotte dans la station spatiale internationale autour de la terre à 28 000 km/h (Les astronautes voyaient donc 16 levers de soleil par jour, d'où le titre du film, ndlr)

La sortie nationale du film au cinéma est prévue le 3 octobre prochain.