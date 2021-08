16 spectateurs pour la première séance avec pass sanitaire au cinéma de Bernay

Le pass sanitaire est entré en application ce lundi notamment dans les bars et restaurants. Il n'y a plus de jauge de 50 personnes dans les établissements qui accueillent du public. Au Rex, le cinéma de Bernay (Eure), 16 spectateurs ont assisté à la première séance avec pass sanitaire.

Bastien Lechevallier, à la caisse du Rex de Bernay, s'attendait à plus de monde "pour un dessin animé, un lundi-après-midi de grisaille". Il jette un œil au chiffre du jour : "16 entrées, c'est assez calme" constate-t-il, "normalement avec une météo comme celle-ci et un film comme celui-ci, on aurait pu espérer dépasser la cinquantaine". L'entrée en vigueur du pass sanitaire "doit être une des raisons" pense le directeur :

Le pass aujourd'hui nous prive d'une partie de nos spectateurs, c'est indéniable. On va le ressentir sur les entrées - Bastien Lechevallier

Jusqu'à ce lundi, Bastien Lechevallier avait préféré réduire la capacité d'accueil de sa salle unique à 49 personnes, sans ressentir une baisse de la fréquentation. Une des inquiétudes de l'exploitant était le temps qu'il allait devoir passer à contrôler les pass sanitaires, mais finalement, "ça se passe plutôt bien" mais "parce qu'on est sur une séance calme" :

16 personnes à contrôler, ça va, c'est rapide - Bastien Lechevallier

REPORTAGE - Première séance avec le pass sanitaire au Rex, le cinéma de Bernay Copier

Il s'inquiète plus pour la séance du soir, avec plus de cinquante personnes. Et même s'il est en repos, ce lundi soir, Bastien Lechevallier reviendra au Rex pour donner un coup de main à l'autre salarié qui sera à la caisse pendant que Bastien sera au contrôle. Car bien souvent, ce n'est pas le contrôle qui prend le plus de temps, c'est que son propriétaire le trouve sur son application, dans son portefeuille ou sac à main. "Il faudra aussi gérer les gens qui n'ont pas un test PCR ou antigénique, des gens qui ont oublié leur téléphone ou qui n'ont plus de batterie" détaille-t-il avec une obligation de gestion d'une "certaine frustration".

On n'est pas là pour fliquer ou gendarmer, on est là pour apporter du plaisir aux gens. Quand on va avoir une personne avec un test dépassé, il va falloir le gérer - Bastien Lechevallier

Le Rex est loin de faire salle comble pour cette première séance nouvelle formule © Radio France - Laurent Philippot

Des spectateurs rassurés

Pour cette première séance du dessin animé Ainbo, princesse d'Amazonie, tous les spectateurs sont en règle et se disent rassurés par cette mise en place du pass sanitaire, "comme vous auriez eu des spectateurs la semaine dernière avec la jauge à 49 qui disaient que c'était très bien et de ne pas imposer le pass" s'empresse d'ajouter Bastien Lechevallier. Bernard et Martine accompagnent leurs petites-filles de 7 et 12 ans et valident le pass : "Je suis pour, je pense que le vaccin devrait être obligatoire" explique le grand-père car "les gens ne veulent pas se faire vacciner pour eux-mêmes, mais ils ne pensent pas aux autres". Ludivine, en compagnie de sa fille, y voit "une contrainte mais si c'est pour la bonne cause, on va s'adapter".

Le pass sanitaire n'est pas demandé pour les moins de 18 ans.

Dans quelques mois, le Rex déménagera un complexe de quatre salles. Le chantier est pour l'instant à l'arrêt © Radio France - Laurent Philippot