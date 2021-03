160 chênes du Grand Est pour reconstruire la flèche de Notre-Dame-de-Paris

Plus d’un millier de chênes ont été commandés pour reconstruire la charpente de la flèche de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Des arbres venus de toute la France pour réaliser une partie de l’édifice parti en fumée le 15 avril 2019. Selon le décompte de l’ONF, l’office national des forêts, 160 arbres venus du Grand est ont été sélectionnés. Sur les 160 du Grand Est, on en compte environ 25 pour la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, une cinquantaine d'Alsace, qu’ils soient donnés par des mairies dans des forêts communales ou par l’ONF directement dans les forêts domaniales.

Il a fallu agir vite

La commande des architectes du chantier de la cathédrale a été faite en début d’année. Il a fallu aller vite même si l’on a presque eu l’embarras du choix, explique Olivier Seveleder, responsable commercial adjoint à l’ONF Grand Est :

"Ils ne sont pas exceptionnels en terme de qualité. C'est pour une charpente donc ça peut accepter un certain nombre de singularités comme des noeuds. Certains sont exceptionnels par rapport à leurs dimensions en revanche. Sur la base, on a besoin de pièces de grandes longueurs et de grandes sections. Ce ne sont pas des arbres communs. Il faut quand même être dans des vieilles forêts."

Des arbres de grandes tailles qui doivent être droits pour permettre de réaliser des poutres droites.

Des arbres bientôt transportés pour séchage

La grande majorité des arbres mis de côté a déjà été coupée. Dans les prochaines semaines, ces chênes seront déplacés puis sciées avant de passer au séchage. Une deuxième appel sera normalement lancé dans les prochains mois pour sélectionner cette fois les arbres nécessaires pour le reste de la charpente de Notre-Dame-de-Paris.