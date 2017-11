17 restaurants berrichons dans le Gault & Millau 2018

Le Gault & Millau distingue 17 restaurants berrichons dans son édition 2018. Le deuxième guide gastronomique après le Michelin vient de paraître et il fait la part belle au Berry avec notamment trois nouveaux venus.

17 restaurants berrichons sont distingués dans la nouvelle édition du Gault et Millau qui vient de sortir. Le deuxième guide gastronomique note plus de 6;500 bonnes adresses à partir de 20 euros. Le chef Jean Sulpice qui vient de reprendre l'Auberge du Père Bise à Talloires en Haute-Savoie est sacré cuisinier de l'année. Du côté sucré, Cédric Grolet au Meurice à Paris devient le pâtissier de l'année.

Trois nouveaux venus berrichons dans le guide jaune

Cette édition 2018 fait aussi la part belle au Berry avec notamment trois restaurants qui font leur entrée : les deux restaurants berruyers : Au rez de chaussée et Chez Jacques, ainsi que les 3 Cépages à Reuilly. On note également cette année dans le célèbre guide jaune, le retour de cinq établissements berrichons dont trois à Châteauroux : Le P'tit Bouchon, Le Sommelier et le Bistrot gourmand ; Le Louis XI et le Jardin gourmand à Bourges puis le Prieuré à Vignoux sur Barengeon. Restent huit irréductibles que l'on ne présente plus en Berry : La Tour à Sancerre, La Grange aux dîmes à Saint Outrille, Les Marais à Plaimpied, le Bœuf couronné à Mézières en Brenne, la Cognette à Issoudun, le Relais Saint Jacques à Déols, Jeux 2 goûts à Châteauroux et le Cercle à Bourges.

Sur la Région Centre Val de Loire c'est la Promenade au Petit-Pressigny qui remporte la meilleure note.