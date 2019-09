170.000 visiteurs attendus à la foire européenne de Strasbourg du 6 au 16 septembre

Strasbourg, France

900 exposants sont réunis cette année à Strasbourg pour la Foire européenne, du 6 au 16 septembre. Ils exposent autour du Palais des congrès en attendant l'installation dans de nouveaux bâtiments en 2021. C'est la Mongolie qui est invité d'honneur cette année.

Une garderie pour les enfants

Sur la foire, les visiteurs pourront entrer dans la yourte de Gengis khan avec son aménagement type du 13ème siècle, visiter un temple Bouddhiste ou encore la yourte d’une famille kazak, l’habitation traditionnelle des familles nomades de Mongolie. Parmi les nouveautés, à noter notamment l'ouverture d'une garderie pour les enfants.

Tarif réduit en réservant en ligne

170.000 visiteurs sont attendus pour cette 87ème édition, tous les jours de 10 heures à 20 heures, avec des nocturnes jusqu'à 22 heures les jeudi 12 et les samedis 7 et 14 septembre. L'entrée est à 7 euros, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et pour tout le monde après 18 heures. Il est aussi possible de réserver sur internet pour profiter d'un tarif réduit à 5 euros.