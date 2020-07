17e édition du Festival de photo de la Gacilly : invitation au voyage en Amérique Latine.. et dans le Morbihan

Dans le cadre sublime de La Gacilly, la 17e édition du festival de photographie a dû être reporté d'un mois, crise sanitaire oblige. Prévue pour accueillir 26 expositions, l'édition "Viva Latina!" en présente finalement 19, pour permettre un meilleur espacement des œuvres et donc pour faciliter la distanciation physique.

Si de nombreux festivals ont du annuler leur édition 2020, ce n'est pas le cas à La Gacilly. Il faut dire que la cadre facilite le respect des mesures barrière. Le président du festival Auguste Coudray : "Les conditions dans lesquelles nous exposons sont celles qui nous ont permis d'exposer cette année. [...] Le fait que l'on soit en extérieur, que l'on soit un festival qui accueille moins de 5000 personnes simultanément, et que l'on ait pu étaler dans tout le village 19 galeries cette année, nous permet de pouvoir respecter les conditions de distanciation physique."

Une invitation au voyage...

En cette période où les voyages à l'étranger sont compliqués voir interdits en raison de l'épidémie, Auguste Coudray souhaite que le Festival de photo de la Gacilly serve de substitut aux visiteurs : "Beaucoup de personnes devront rester chez elles cet été, tant pour des raisons financières que parce que l'on ne peut pas voyager à l'étranger. C'est une opportunité pour se dire que chez eux, à vingt minutes, à une demi-heure, il y a un espace qui vous permet de voyager ailleurs. C'est la raison d'être du festival : c'est de voyager à travers les photos, d'être en contact avec 1001 réalités que les nôtres, et peut-être de se rendre compte que là où l'on vit, ce n'est pas si mal."

Des photographies à La Gacilly de l'exposition "Gold" du photographe brésilien Sebastião Salgado © Radio France - François Rauzy

... à travers l'Amérique Latine... et le Morbihan !

La majeure partie des expositions de cette 17e édition sont issues du travail de photographes sud-américains : Sebastião Salgado, Carolina Arantes, Martin Bernetti et de nombreux autres... On y découvre tantôt des portraits aux couleurs vivaces, tantôt des mineurs d'or brésiliens capturés en noir et blanc dans les années 80.

L'exposition "Gold" de Sebastião Salgado © Radio France - François Rauzy

Une autre exposition tranche quelque peu, c'est celle du morbihannais Emmanuel Berthier, qui à travers une trentaine de clichés nous fait découvrir cinq réserves naturelles de la région : les landes du Monteneuf, les étangs du Loc'h, l'île de Groix, les marais de Sené et le lac de Guerlédan.

Une échasse photographiée en gros plan par Emmanuel Berthier après de longues heures passées à se faire accepter dans l'habitat naturel de l'animal © Radio France - François Rauzy

Ici une falaise frappée par l'océan, là une échasse photographiée en gros plan. Un cliché qui représente une véritable prouesse, comme l'explique le commissaire de l'exposition Cyril Drouhet : "C'est un animal qui fait dix centimètres de haut. Pour un gros plan comme ça, même avec un téléobjectif il faut être à peu près à cinq mètres. A cette distance, l'échasse s'en va. Il a fallu qu'il s'habitue, il venait parfois à trois heures du matin, il restait tapi et il attendait que les animaux s'habituent à lui. Et là il y a une danse qui se fait autour de lui et il peut enfin photographier." Les 19 expositions sont accessibles gratuitement à La Gacilly jusqu'au 31 octobre 2020.