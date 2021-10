18 000 coureurs sur la ligne de départ du Marseille-Cassis ce dimanche

C'est une course mythique ! Le Marseille-Cassis, annulé l'an passé à cause de la crise sanitaire fait son grand retour cette année. 18 000 participants se sont inscrits pour cette 42e édition. Ils vont s'élancer ce dimanche matin, à 8h30 depuis le boulevard Michelet jusqu'à Cassis. Plus de 800 bénévoles participent à cette course.

Des conditions sanitaires strictes pour cette 42e édition

Le pass sanitaire est obligatoire pour récupérer son dossard et prendre le départ dimanche. Le masque est également obligatoire sur les zones de départ de d'arrivée mais les participants peuvent bien sûr courir sans le masque. "C'est un plaisir de pouvoir retrouver les courses et c'est pourquoi les participants se prêtent volontiers au jeu" se réjouit la responsable de la communication de la course Mélanie Uzan. "C'est un évènement historique. Vu le contexte sanitaire cette année, les participants viennent essentiellement de l'Europe mais c'est une course mythique qui a fait sa notoriété au fil du temps".

Les dossards sont à récupérer vendredi et samedi au Parc Chanot

Le retrait des dossards s'effectue au Village Expo - Marseille-Cassis au du Parc Chanot (Hall 8) ce vendredi de 10h00 à 20h30 et samedi de 9h00 à 20h00. Aucun dossard n'est envoyé par courrier.

Pour pouvoir retirer votre dossard, vous devez présenter votre PASS SANITAIRE VALIDE, votre "BON DE RETRAIT" transmis par email une semaine avant Marseille-Cassis, votre CARTE D'IDENTITE et si vous ne l'avez pas fourni par téléchargement, votre justificatif médical.

Les infos pratiques sont disponibles sur le site officiel de Marseille-Cassis.