18.000 fleurs coupées à foli'flore à Mulhouse

La 17ème édition de foli'flore commence ce jeudi à Mulhouse. Les visiteurs pourront découvrir le show floral consacré cette année aux fleurs coupées au parc des expositions.

C'est un véritable show floral qui est proposé à partir de ce jeudi au parc des expositions de Mulhouse: des créations sont présentées sur 10.000 m2 à foli'flore. Le thème cette année, les fleurs coupées. "Du jamais vu, énormément de fleurs", s'enthousiasme la présidente de l’association des fleuristes en folie, Christine Carré. "Beaucoup de satisfaction de faire quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire le reste de l'année. On veut montrer notre savoir-faire, qu'il y a encore des fleuristes qui savent travailler."

145.000 visiteurs attendus en 10 jours

En tout 18.000 fleurs coupées ont été nécessaires à la réalisation des créations. Elles sont présentées en lumière et en musique jusqu'au 15 octobre. 145.000 visiteurs sont attendus en 10 jours. L'entrée est à 7,50 euros, et le ticket vous permet aussi de flâner aux villages des journées d'octobre pour découvrir le travail des artisans, producteurs et créateurs régionaux, toujours au parc des expositions, ainsi que les podiums d'animations regroupés autour de restaurants.

Des créations florales sont présentées sur 10.000 m2 à folie'flore. © Maxppp - Patrick Genthon

Samedi, de 10 heures à 12h30, France Bleu Alsace sera en direct du parc des expositions de Mulhouse pour vous faire découvrir les deux événements.