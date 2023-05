"18 mois que l'on prépare cette 12e Semaine du Golfe du Morbihan", explique Bertrand Riguidel

C'est parti pour la Semaine du Golfe du Morbihan. Une semaine de fête pour découvrir des bateaux traditionnels dans cette "petite mer". Avec, en ouverture, ce lundi après-midi, la parade des flottilles. Présentation de l'événement avec son chargé de communication, Bertrand Riguidel.

France Bleu Armorique : quand on organise la Semaine du Golfe ? On regarde de près la météo ?

Bertrand Riguidel : Alors, je suis en ce moment quasiment au milieu du golfe du Morbihan et il fait un petit peu frais ce matin. C'est couvert, le plafond est bas, mais on sent bien que ça va se découvrir. Donc vivement le changement de marée. Ça va être une belle semaine, un peu fraîche, mais avec beaucoup de soleil, un peu de vent donc c'est idéal pour toutes les flottilles. Je pense aux plus petits bateaux, les voiles avirons ou la petite plaisance classique. Pour eux, ce sera un temps idéal. Ce sera du dix ou quinze nœuds de vent. C'est parfait pour naviguer dans le golfe.

J'imagine que c'est un plaisir particulier de faire cette 12ᵉ Semaine du Golfe du Morbihan après des années compliquées à cause du Covid ?

Exactement, ça fait quatre ans qu'on attendait ça. Ça fait 18 mois qu'on prépare cette 12ᵉ édition et c'est vrai que là, on est nous, l'équipe organisateur, déjà dans le Chaudron, si j'ose dire, de l'organisation. Mais là, c'est le premier jour, c'est le 15 mai, c'est l'ouverture. La parade d'ouverture aura lieu tout à l'heure en début d'après-midi. Et oui, on est très contents et on va pouvoir enfin fêter nos 20 ans de Semaine du Golfe dignement et avec beaucoup de bonheur.

Plus de 1.000 bateaux sont attendus sur l'eau cette semaine, dont certains très emblématiques ?

Oui, les grands voiliers sont déjà arrivés ce week-end et parmi eux, ce sont les représentants du patrimoine maritime européen. Les plus grands font à peu près 50 mètres de long. Je pense au Pascal Florès, qui est un bateau espagnol, un trois mâts magnifique. Vous avez le Marité, vous avez l'Étoile du roi qui est véritablement un bateau de pirates digne de ce nom, comme on peut voir dans Pirates des Caraïbes. Ça va faire le bonheur des plus jeunes et de ceux qui rêvent encore de piraterie. Et puis des bateaux de travail, des bateaux classiques, les bateaux de Tabarly, par exemple. Et vous avez toute la petite flottille voiles, avirons, guépards, sinagots et de très beaux bateaux de motonautisme classique.

Est-ce que vous avez des conseils pour voir au mieux ces bateaux ?

Oui, le golfe a cette particularité assez géniale, c'est qu'il y a des pointes. Je pense à la Presqu'île de Rhuys, à Locmariaquer, Port-Blanc. Pour les plus aventureux et qui veulent vraiment être sur une île, l'île aux Moines est assez facile d'accès. Vous avez la pointe d'Arradon, évidemment Séné. Et puis ça se termine au Port de Vannes, évidemment, où là, il y a un énorme village du patrimoine maritime où le grand public pourra un peu se familiariser et faire connaissance avec tout ce milieu du patrimoine maritime qui est très vivant. Entre la rénovation, l'entretien des bateaux, la construction même des bateaux, ce sont presque des chantiers navals à ciel ouvert qui seront à découvrir. Ce sera assez intéressant.

On va rappeler que la Semaine du Golfe est née après la catastrophe de l'Erika. Aujourd'hui, le golfe du Morbihan, c'est un parc naturel régional, une zone Natura 2000. C'est ça aussi cette semaine du Golfe : montrer et préserver ce très beau patrimoine breton ?

Absolument. C'est l'un des trois grands volets que j'avais à cœur de communiquer et de monter un peu des opérations de sensibilisation douce auprès du grand public. Il s'agit de faire comprendre aux visiteurs que le Golfe du Morbihan est un formidable terrain de jeu. C'est vrai que la Semaine du Golfe a été inventée et imaginée pour ça, à la fois par des marins qui ont organisé et créé une fête pour d'autres marins. Mais il y a aussi le grand public qui doit avoir connaissance de cette configuration un peu particulière qu'est le Golfe du Morbihan et de cet écosystème. Et le volet environnement est très important pour la Semaine du Golfe, depuis le départ. Et c'est vrai que les partenaires comme le PNR, le Parc naturel régional, Bretagne Vivante, Natura 2000, sont des partenaires qui nous aident parce qu'ils sont compétents à sensibiliser le grand public. Lui dire de faire attention aux sentiers côtiers, que si on pique-nique, on doit ramener ses déchets, et cetera, et cetera...

Ou encore se déplacer en transports en commun le plus possible...

Absolument. Et Vannes Agglo a vraiment fait avec nous aussi, tout un travail pour faciliter les déplacements tout au long de cette semaine. Et ça, c'est formidable parce que tout le monde a envie que le Golfe reste tel qu'il est tout en étant aussi accessible au plus grand nombre. Et donc c'est une sorte de politique de l'équilibre.