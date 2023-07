180.000 visiteurs à Kehl, à la frontière avec Strasbourg, pour un grand rassemblement de pompiers

Des ateliers auxquels peuvent participer les enfants, des concours, des démonstrations de sauvetage : pendant 10 jours, du 14 au 23 juillet, Kehl, la petite ville allemande à la frontière avec Strasbourg devient la capitale des pompiers du Bade-Wurtemberg. Le grand congrès régional organisé tous les cinq ans se tient cette fois dans cette commune de l'Ortenau.

180.000 personnes sont attendues pendant le congrès, des pompiers venus de tout le Land allemand, mais aussi des pompiers alsaciens, et bien sûr de nombreux visiteurs. Pour le grand public, deux temps forts sont au programme pendant ces 10 jours.

Un feu d'artifice

Le samedi 15 juillet, un son et lumière est organisé côté allemand au jardin des Deux Rives. Un orchestre de pompiers assurera la musique. Des jeux de lumière sont aussi au programme avec les fontaines présentes sur le site. Un petit feu d'artifice sera ensuite tiré. L'entrée est gratuite.

Des ateliers pour les adultes et les enfants

Toutes les animations proposées le week-end suivant, du 21 au 23 juillet sont aussi gratuites, et elles seront nombreuses, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. De vieux véhicules de pompiers vont régulièrement rouler dans la ville, une exposition sur l'histoire des pompiers se tiendra dans la maison de la culture. Et tous les jours de 10 heures à 18 heures, des animations se tiendront au jardin des Deux Rives, à la tour panoramique, et sur la place du marché, avec des ateliers pour éviter les incendies de cuisine, pour apprendre aux enfants à éviter les feux, mais aussi des sauvetages. Des spectacles aquatiques seront organisés sur le Rhin par le bateau-pompe franco-allemand Europa 1, le vendredi à 13h30, le samedi à 14h30 et le dimanche à 13 heures.

Attention, des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus chaque jour, il est fortement conseillé de venir en vélo ou d'utiliser les transports en commun. D'autant plus qu'il y a des travaux sur le pont de l'Europe qui causent déjà des ralentissements en temps normal, et que le nombre de places de parking sera réduit lors des festivités à Kehl.