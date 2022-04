1er salon Sortir en Berry : des dizaines d'animations et de loisirs gratuits à découvrir à Bourges

Les vacances scolaires commencent pour les écoliers berrichons. Et le casse-tête des parents aussi, il faut trouver comment occuper les enfants. On a une idée de sortie à vous proposer qui devrait leur plaire : ce week-end débute la première édition du salon des loisirs "Sortir en Berry" au Palais d'Auron à Bourges.

Une cinquantaine d'exposants seront présents pour vous faire découvrir les activités touristiques et de loisirs de l'Indre et du Cher. Des dizaines d'animations sont également prévues. Spectacle, sport, nature, patrimoine, insolite et gastronomie : il y en a pour tous les goûts !

Lancer de lasso, laser game et balade en âne

Au programme des animations : la chaîne Fun Sport Factory proposera du lancer de hache. Le village western Bell'Fourche City proposera, lui, du lancer de lasso. Avec le village loisirs de Goule, vous pourrez faire des parties de laser game en intérieur.

Du côté du pôle des étoiles, il vous fera atterrir sur Mars avec un casque de réalité virtuelle. Quant au Pôle du Cheval et de l'Âne, il amènera des ânes. "On pourra brosser les ânes et être sensibilisé à la race Grand Noir du Berry, qui est emblématique", raconte Charline Rollin de la société publique locale "Les 1.000 Lieux du Berry" qui organise le salon.

L'entrée du salon est gratuite, ainsi que toutes les activités. "L'idée, c'est vraiment d'arriver au Palais d'Auron et d'entrer dans un parc d'attractions", ajoute l'organisatrice du salon.

Réserver son prochain séjour

Il sera également possible de réserver ses prochains séjours. "Avec les beaux jours qui arrivent, vous pourrez faire vos réservations sur le salon, repérer ce qui existe et organiser vos week-end, vos sorties en famille, entre amis ou même solo", explique Charline Rollin.

Le Pôle du Cheval et de l'Âne proposera notamment un séjour bien-être, vous pourrez réserver votre hébergement et vos activités. Les mystères de Bourges proposeront, eux, un escape game en extérieur. "Vous pourrez acheter des bons cadeaux ou tout simplement réserver votre partie", précise-t-elle.

Le salon "Sortir en Berry" ouvre ses portes de de 10h30 à 19h ce samedi 9 et dimanche 10 avril au Palais d'Auron à Bourges.