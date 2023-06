2 copains du Valenciennois partent pour un road trip de plus de 3000 km en mobylette !

Fièrement installé sur sa motobécane bleue de 1983 avec son casque bleu, Jonathan Garcia est prêt à partir pour son deuxième périple en Savoie avec sa mob qui ne passe pas inaperçue avec des tas d'autocollants de "toutes les villes, tous les endroits qu'elle a visité, Bergues, Dunkerque, Chambéry...c'est son petit style à elle".

La Bleue de Jonathan Garcia © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

En guise de sacoche coté pot d'échappement une caisse de pêcheur pour ne pas qu'elle brûle comme la sacoche en tissus l'année dernière, et derrière 2 peluches, celle de Buzz l'éclair et de la poupée de Toys Story offerts par son petit garçon et sa petite fille ***"*c'est comme ça que les gens la reconnaissent aujourd'hui c'est même pas pour la décoration"

Les enfants de Jonathan l'accompagnent avec leurs deux peluches de Toys Story © Radio France - rbv

"Une fois qu'on est assis dessus, les 40 ans on les oublie!"

Avant de retrouver à Reims un troisième compère, son compagnon de route c'est Frédéric Mascart, plus discret sur sa gac campera moins décorée mais tout de même orange, régulièrement les deux font des virées le we avec leurs copains des meules bleues de Valenciennes, ils sont en général une quinzaine. " on a toujours 14 ans dans la tête", ce que confirme Jonathan "une fois qu'on est assis dessus les 40 ans on les oublie ! les personnes dans les villages ou dans les villes, le fait de revoir les mobylettes ça les fait sourire, on leur fait remémorer leur jeunesse, donc c'est un plaisir partagé".

Pour cette virée en Savoie, le trio va récolter des fonds pour Margaux, une adolescente atteinte d'une maladie orpheline que connait Jonathan, ils ont notamment lancé une cagnotte en ligne , des partenaires locaux leur ont donné des objets à vendre sur le trajet, une entreprise de Sars et Rosière leur a offert l'huile et la graisse nécessaire pour arriver au bout du périple. Un moyen aussi pour eux de mieux faire connaitre le Nord.

Côté sécurité, tout a été remis à neuf pour tenir sur la durée, plus de 3000 km quand même et Frédéric est confiant "on y va tranquillement, on profite des paysages, on y va vraiment en promenade" .

"les cols de montagne, ça passe, à 20km/h mais ça passe"

Avec une vitesse de croisière de 55km heure à part peut-être en Savoie s'amuse le passionné de mob depuis toujours "les cols de montagne c'est autre chose, ça passe, à 20km/h mais ça passe"

Un trio qui sera hébergé par des habitants sur le parcours et après Saint Jean de Maurienne où ils vont participer à une virée avec les meules de Savoie, et avant le retour dans le Nord, ils vont continuer un petit peu leur séjour en camping se rejouit Jonathan *"là où la mobylette nous dit de s'arrêter on s'arrêtera et on profitera"*.