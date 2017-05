2 euros le kilo de livres, la médiathèque de Limoges brade ses vieux ouvrages

La BFM de Limoges organise une grande opération de déstockage jusqu'à samedi. La médiathèque a décidé de brader environ 10.000 ouvrages qui encombraient ses rayonnages, à un prix défiant toute concurrence : 2 euros le kilo. Une opération inédite qui rencontre un franc succès.

Après les ventes aux enchères de matériel municipal, la ville de Limoges continue de vider ses armoires. Jusqu’à samedi soir une grande braderie est organisée à la BFM, la bibliothèque francophone multimédia, avec une vente de livres au kilo. Le principe est simple : vous choisissez des ouvrages parmi ceux sortis du stock de la médiathèque. Et à la caisse, vous payez en fonction du poids de livres ou magazines dénichés, à raison de 2 euros le kilo.

10.000 livres mis en vente pour cette opération inédite

C'est la première fois que la BFM brade ainsi ses livres inutilisés. La médiathèque retire régulièrement ses anciennes collections pour faire de la place aux nouvelles. Cette opération baptisée "désherbage" concerne aussi des ouvrages qui sont moins demandés par les lecteurs, afin de libérer de la place. Parfois ils sont proposés à des associations mais ça ne les intéresse pas toujours, d'où l'idée de les vendre à petits prix pour leur donner quand même une seconde vie.

Trois tonnes de livres vendues sur les trois premiers jours

Depuis mardi, des centaines de visiteurs fouillent donc dans les caisses, à la recherche de leur bonheur. Il y en a pour tous les goûts : des romans, des livres scientifiques ou historiques, d'autres sur le limousin ou encore toutes sortes de magazines. "Les gens sont très contents et nous aussi, même si on est un peu surpris par un tel succès" commente Daniel Pécout, un des employés de la BFM mobilisé sur cette opération. Jeudi soir, plus de trois tonnes de livres avaient déjà été écoulées et les stocks à vendre pourraient être écoulés avant la fin de la braderie qui doit se terminer samedi à 18h.

Les plus chanceux ont découvert quelques pépites

En furetant dans les caisses de livres il y a parfois de très belles surprises, comme pour Yazit, un étudiant Limougeaud : "J'ai trouvé l'oeuvre complète de Balzac, avec de belles reliures de cuivre. Des livres presque neufs ! A 2 euros le kilo, c'est presque gratuit !" Une aubaine pour l'étudiant qui ne peut s'offrir que des livres d'occasion avec ses moyens limités. Pour une jeune maman, venue avec ses enfants, c'est aussi un bonheur pour une autre raison. "Ça me fait de la peine quand un livre finit au pilon sous prétexte qu'il est abimé ou qu'il a des tâches parce qu'il a pris l'humidité", dit-elle en repartant avec une vingtaine d'ouvrages pour toute la famille.