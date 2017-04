2 films tournés dans la région au 70° festival de Cannes

Les fantômes d'Ismael du Roubaisien Arnaud Desplechin fera l'ouverture du festival de Cannes, et dans la compétition Happy End de Michael Haneke tourné dans le Calaisis et le Douaisis

Les Fantômes d'Ismaël d 'Arnaud Desplechin sera diffusé en ouverture du 70ème Festival de Cannes, le mercredi 17 mai. Il sera présenté hors-compétition. Il a été tourné en partie à Roubaix, c'est le 9° long métrage du Nordiste qui réunit Mathieu Amalric, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg.

Et puis 2° film tourné dans la région, dans le Calaisis et le Douaisis, Happy End de Michael Haneke avec Jean Louis Trintignant, Isabelle Huppert et Matthieu Kassovitz, un film qui fait lui partie des 18 films en compétition.