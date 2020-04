Deux idées d'occupations pour ce week-end confiné dans les Alpes-Maritimes : musique et sport

Du foot à la maison

En ce week-end Pascal qui est traditionnellement une période de tournoi pour les clubs amateurs, cette année il faut jouer au foot à la maison, voici une solution avec le musée National du Sport de Nice propose des ateliers et des idées d'activités sur son site internet et sur ses réseaux sociaux.

Le dernier, c'est l'atelier pour réaliser son plumfoot

Ce n'est pas nôtre Pilou niçois, mais un sport d'origine asiatique qui se pratique avec un volant et en utilisant toutes les parties de leur corps, sauf les bras. Découvrez l'histoire de ce sport et une vidéo pour fabriquer son plumfoot actuellement sur le site museedusport.fr

Pour occuper un moment avec les enfants, le Musée National du Sport de Nice offre également une visite virtuelle de son exposition permanente, un atelier pour fabriquer son maillot jaune du Tour de France, des recettes de boules énergétiques pour les sportifs, des propositions de films ou de séries à visionner en famille et qui mettent le sport en avant (par exemple le film Rasta Rockett ou le célèbre manga Jeanne et Serge) mais aussi avec la coach Flora Delmas des informations pratiques pour faire chez vous une séance de baby-gym qui vous permettra d'occuper les plus petits tout en les initiant à une activité physique

Un concert dans votre salon avec un rockeur Niçois

Pascal Mono, le musicien niçois remarqué par Hermann Rarebell, le batteur de Scorpions, et qui avait intégré la saison 5 de la Star Academy pour arriver jusqu'en demi finale, propose en cette période de confinement, des concerts en Facebook Live tous les dimanches à 19h.

Give me five Live

"Five" comme les 5 doigts de la main tendu vers ceux qui en ont besoin et "Five" comme le nombre de titres joués chaque dimanche soir. Au programme les chansons de son dernier album enregistré aux Etats-Unis et de l’interactivité aussi, car nous pouvons demander à Pascal de nous jouer un classique de l'univers Pop Rock.

France Bleu Azur soutient depuis toujours les artistes de notre région et salue leurs initiatives pendant le confinement.