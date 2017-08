2 mètres 83 : record à battre à Crevant pour le concours de la plus grande épluchure de patate !

La commune de Crevant, au sud de l'Indre, organise ce mardi 15 août sa traditionnelle fête de la pomme de terre avec le concours de la plus longue épluchure : main gauche s'abstenir !

C'est une tradition chaque été en Berry au mois d'août : la fameuse fête de la pomme de terre de Crevant, dans l'Indre, près d'Aigurande au sud de La Châtre. Des centaines de personnes sont attendues encore ce mardi 15 août derrière la mairie pour la 28ème édition de cette manifestation née en 1989 et entièrement dédiée à "la patate". Parmi les nombreuses animations : le concours de la plus longue épluchure de pomme de terre.

Il faut que ce soit très fin pour que l'épluchure ne se casse pas"

"Vous devez éplucher votre pomme de terre pour obtenir la plus grande épluchure possible, le record à battre est de deux mètres 83, ce record n'a pas été battu l'an dernier il a été réalisé il y a deux ans" explique Sabrina Ellion, Présidente l'Amicale de Crevant qui organise la manifestation.

"Il y a une façon pour éplucher il faut que ce soit très très fin pour que l'épluchure ne se casse pas, et après on allonge, on peut mesurer et ça fait 2 mètres 83 (...) il faut s'entraîner, la personne qui a gagné il y a deux ans n'était pas forcément d'un certain âge mais s'est très bien débrouillée, on peut essayer plusieurs fois dans la journée".

La pomme de terre c'est sacré en Berry !"

Avec le fameux "pâté aux pommes de terre" ou la "galette de pomme de terre" (à base de pâte feuilletée), les berrichons se devaient bien d'organiser une fête pour honorer leurs traditions culinaires. En plus du concours d'épluchure, la commune organise plusieurs jeux autour de la patate comme la plus grande pyramide de pomme de terre.

Démonstration culinaire avec un ancien de Masterchef

On notera cette année le grand retour du chef Philippe Mesuron. L'ancien participant à l'émission Masterchef de TF1 en 2010 sera présent à Crevant pour des démonstrations culinaires à 11h et 18h. Philippe Mesuron est aujourd'hui restaurateur à Cubjac en Dordogne, il était déjà venu à Crevant en 2010.

Au programme également : repas moules-frites ou rôti-frites (des frites fraîches bien sûr !) midi et soir, menu à 13 euros sans réservation avec fromage et dessert, visite du conservatoire des anciennes variétés de patates dans le parc de Crevant (jusqu'à 350 variétés de patates !), concert, bal trad avec feu d'artifice... et vente de pommes de terres (Rosabelle, Gourmandine, Charlotte, Ratte, Bintje, Chérie...).