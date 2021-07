20.000 visiteurs en 15 jours au festival "C'est Extra" d'Aulnoye Aymeries

“Notre équipe a su relever le défi, s’adapter et offrir au public un moment privilégié, unique et hors du temps" se félicite Olivier Conan le directeur des "Nuits Secrètes" qui a imaginé une autre version du festival adaptée à la crise sanitaire, baptisée "C'est Extra".

9.000 personnes ont assisté aux trois jours de concerts ce we sous l'Eden avec en tête d'affiche Vianney, Yseult ou Pomme. 1.000 curieux ont participé aux parcours secrets, la marque de fabrique du festival de l'Avesnois. Et selon une estimation 10.000 visiteurs ont déambulé dans les rues d'Aulnoye Aymeries pour voir l'expo photo en plein air.

Le directeur donne rdv aux festivaliers l'été prochain pour célébrer les 20 ans des Nuits Secrètes

Nous vous préparons quelques surprises made in Nuits Secrètes, et ça, sera encore plus EXTRA.